Le MST propose de prioriser le développement de 84 technologies de pointe

Le Vietnam trace la voie du progrès technologique avec une liste prioritaire de hautes technologies pour l’investissement et le développement, établie par le ministère des Sciences et des Technologies (MST) sur instruction du Premier ministre Pham Minh Chinh.

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Photo : CTV/CVN

Le Département des sciences, des technologies et des hautes technologies, relevant du MST, est chargé de piloter l’élaboration de cette liste, de préciser les dispositions de la Loi sur les hautes technologies et de garantir le fondement scientifique, la faisabilité et l’efficacité de son organisation et de sa mise en œuvre.

Afin de finaliser le projet, le MST invitera des experts, des scientifiques et des gestionnaires à donner leur avis dans leurs domaines respectifs sur les hautes technologies prioritaires pour l’investissement et le développement, conformément à l’article 5 de la Loi sur les hautes technologies, ainsi que sur les produits de haute technologie dont le développement est encouragé, conformément à l’article 6.

La liste prioritaire comprend 84 technologies de pointe, conçues pour suivre l’évolution des tendances technologiques émergentes. Les technologies fondamentales incluent l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), le big data et l’analyse des données, tandis que les technologies émergentes englobent la blockchain, le cloud computing, l’informatique quantique, la cybersécurité, les jumeaux numériques et la réalité étendue (XR).

Le secteur des semi-conducteurs est également représenté, avec des technologies de conception, de fabrication, de conditionnement et de test des circuits électroniques intégrés. L’automatisation industrielle occupe une place prépondérante, avec les robots industriels, les systèmes de production flexibles, les machines-outils à commande numérique de nouvelle génération et les systèmes de commande et d’entraînement avancés.

Les technologies biomédicales représentent une part importante de la liste, incluant la biologie synthétique, le diagnostic moléculaire, l’édition génomique et les technologies tissulaires et cellulaires pour la médecine. Les vaccins de nouvelle génération, les protéines recombinantes, les anticorps monoclonaux et les technologies de formulation de médicaments avancées y figurent également.

Les technologies agricoles visent une production intelligente et durable, avec des domaines tels que la culture hors-sol à grande échelle, les machines intelligentes, les nanopréparations et la sélection assistée par marqueurs moléculaires, ainsi que des technologies d’adaptation au changement climatique et d’amélioration de la productivité et de la qualité.

Les innovations dans le domaine des transports comprennent les systèmes de transport intelligents (STI), les systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaires, les technologies de fabrication de véhicules et d’infrastructures ferroviaires à grande vitesse, ainsi que les systèmes de propulsion utilisant l’électricité, l’hydrogène ou des énergies hybrides.

Les technologies énergétiques et environnementales englobent la production d’énergie renouvelable, le stockage avancé de l’énergie, les réseaux intelligents, la gestion des émissions de carbone, le traitement des déchets électroniques, les matériaux avancés et les équipements éoliens offshore. Les technologies spatiales et liées aux ressources comprennent les petits satellites, les constellations de satellites en orbite basse, le contrôle et l’exploitation des satellites, les essaims de drones, ainsi que la séparation et le raffinage des terres rares.

Parallèlement à la liste des technologies prioritaires, le MST a proposé le développement de 125 produits de haute technologie, couvrant des domaines tels que les logiciels d’identification électronique décentralisés, les systèmes de gestion des infrastructures numériques, les robots chirurgicaux, les batteries au lithium haute performance et les satellites de télédétection.

Le projet définit également les technologies et les produits de haute technologie stratégiques destinés à orienter les secteurs technologiques clés du Vietnam, regroupés en 11 catégories : intelligence artificielle (IA), informatique en nuage et mégadonnées, blockchain, réseaux 5G/6G, robotique et automatisation, semi-conducteurs, biomédecine avancée, énergies et matériaux nouveaux, technologies des terres rares, cybersécurité et aérospatiale.

Parmi les produits stratégiques notables figurent les grands modèles de langue vietnamienne, les assistants virtuels, les robots mobiles autonomes, les puces d’IA et les puces pour l’Internet des objets (IoT), les vaccins de nouvelle génération, les batteries au lithium et les satellites de télédétection.

VNA/CVN