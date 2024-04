La Semaine du film célèbre le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

>> Une exposition va mettre en lumière l'importance de la victoire de Diên Biên Phu

>> Des dirigeants du Parti et de l’État rencontrent des anciens combattants de Diên Biên Phu

>> Programme artistique en l’honneur du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Quatre films sont projetés au cours de cette semaine : le court métrage "Đào, Phở và Piano" (Pêche, Pho et Piano) ; le documentaire "Đồng hành cùng lịch sử" (Accompagner l’histoire), le court métrage "Tiểu đội hoa hồng" (L'escouade des roses) et le documentaire "Ký ức những người truyền lửa" (Mémoires de ceux qui ont propagé le feu).

Photo: nhandan.vn/CVN

À travers des œuvres cinématographiques, les organisateurs souhaitent sensibiliser et éduquer sur les traditions historiques, culturelles et révolutionnaires et promouvoir le patriotisme, l'héroïsme, la solidarité, la fierté et l'autonomie du peuple vietnamien et, en même temps, souligner la glorieuse signification historique de la campagne de Diên Biên Phu et de la guerre contre les colonialistes français.

Dans le cadre de la Semaine du film, le Département du cinéma du Vietnam organisera un programme d'échange entre les artistes des film "Đào, Phở và Piano" et "Tiểu đội hoa hồng" avec des officiers et soldats du Régiment 82-Division 355 de la 2e zone militaire et avec des enseignants et élèves du lycée Lê Quy Dôn.

Dans le cadre de cet événement, aura lieu également une exposition sur la campagne de Diên Biên Phu.

VNA/CVN