Le Japon promeut un nouveau grand maître du sumo

Hoshoryu a été promu officiellement mercredi 29 janvier "yokozuna", grand maître du sumo, évitant ainsi au Japon de se retrouver sans représentant au rang suprême de ce sport ancestral pour la première fois depuis plus de 30 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il n'y avait plus de yokozuna depuis la retraite, plus tôt en janvier, de Terunofuji, à 33 ans. Mais après avoir remporté le Grand Tournoi de sumo du Nouvel an dimanche, sa deuxième victoire en tournoi, Hoshoryu a été élevé à ce rang mercredi lors d'une cérémonie à Tokyo. Il devient le 74e yokozuna de l'histoire.

Né en Mongolie sous le nom de Byambasuren Sugarragchaa, Hoshoryu, 25 ans, a promis de ne pas "ternir le titre" de yokozuna, quinze ans après que son oncle a quitté le sport en disgrâce.

"Je vais continuer à travailler dur et avec détermination pour ne pas ternir le titre de yokozuna", a-t-il déclaré après être devenu le premier nouveau grand maître sumo depuis 2021.

Hoshoryu est le neveu de l'ancien yokozuna Asashoryu, qui a été contraint à prendre sa retraite en 2010 après avoir cassé le nez d'un homme lors d'une bagarre, ivre, à la sortie d'une boîte de nuit. En 2003, son oncle était le premier yokozuna originaire de Mongolie.

Il n'y a pas de critères pour être promu yokozuna à partir du rang d'"ozeki" juste en dessous. Les cas sont étudiés par le conseil de délibération des yokozuna. Parmi les huit derniers yokozuna, un seul est né au Japon, six sont nés en Mongolie et un aux États-Unis.

AFP/VNA/CVN