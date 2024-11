Les liens parlementaires essentiels pour le partenariat global Vietnam - Chili

Saluant la visite officielle du président Luong Cuong au Chili, la présidente de la Chambre des députés du Chili a souligné la signification importante de cette première d’un président vietnamien au cours des 15 dernières années, affirmant que ce voyage créera une dynamique pour intensifier davantage le partenariat global entre les deux pays.Le dirigeant vietnamien a, pour sa part, apprécié la solidarité et le soutien de l’État, du Congrès national du Chili et du peuple chiliens au peuple vietnamien pendant ses luttes pour l’indépendance et la réunification nationale dans le passé, ainsi que pour la construction nationale actuelle.

Le Chili est l’un des principaux partenaires de la politique étrangère du Vietnam envers l’Amérique latine, a-t-il déclaré, notant que la visite vise à continuer de promouvoir le partenariat global entre les deux pays d’une manière de plus en plus substantielle et efficace, et qu’elle reflète également la détermination des dirigeants et du peuple vietnamiens à renforcer les relations avec le Chili et la région latino-américaine dans son ensemble.

La présidente de la Chambre des députés du Chili a considéré l’établissement des relations diplomatiques entre le Chili et le Vietnam (le 25 mars 1971), devenant l’un des deux premiers en Amérique latine à le faire, comme une démonstration du partage et de la solidarité du gouvernement et du peuple chiliens avec le peuple vietnamien en ce qui concerne les aspirations à la liberté, à la paix, à l’égalité et à l’indépendance nationale. Elle a également considéré cela comme l’une des étapes importantes de leur partenariat global.

En notant le but de sa visite officielle, le dirigeant vietnamien a déclaré qu’elle avait pour objectif de discuter et de parvenir à un consensus de haut niveau sur les mesures visant à renforcer les relations par tous les canaux - diplomatie de parti à parti, d’État à État et de peuple à peuple, les liens entre les deux organes législatifs jouant un rôle important dans le développement plus complet des relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont noté des progrès dans les relations entre les deux pays et leurs parlements, comme en témoignent les visites mutuelles régulières et les réunions bilatérales en marge des conférences multilatérales.Le président vietnamien a souligné que la coopération législative était un pilier essentiel des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili, qui a contribué à créer un cadre juridique favorable entre les deux pays. Il a exprimé sa conviction que leurs groupes d’amitié parlementaires joueront un rôle important dans le renforcement des liens législatifs.

Renforcer la coopération entre les deux législatures

La présidente de la Chambre des députés du Chili a convenu de renforcer la coopération entre les deux législatures dans des domaines tels que l’élaboration des lois, la supervision et la prise de décisions sur des questions nationales clés. Elle a également mis l’accent sur la promotion de la collaboration entre les commissions parlementaires dans la formation et le renforcement des capacités de leur personnel, le partage d’expertise dans les rôles de recherche et de conseil et l’organisation d’activités parlementaires.

Elle s’est engagée à maintenir la coordination dans les forums multilatéraux, notamment l’Union interparlementaire (UIP) et d’autres organisations parlementaires, et à soutenir les positions de chacun sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Lors de l’entrevue, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun. En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, la présidente de la Chambre des députés du Chili a estimé que les différends de souveraineté et territoriaux devraient être résolus par des mesures pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations unies et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la présidente de la Chambre des députés de se rendre au Vietnam au moment opportun.

VNA/CVN