Promotion de la mise en œuvre d'accords de coopération Vietnam - Laos

Lors de la réception, après avoir apprécié et félicité l'État et le peuple lao pour leurs réalisations en matière de développement socio-économique et les résultats de la réorganisation du système politique, Nguyen Khac Dinh a salué la coordination entre les deux parties dans la compilation et la publication du livre sur les 50 ans de relations entre l'Assemblée nationale vietnamienne et lao, soulignant que la publication de ce livre est très importante.

Photo : VNA/CVN

Il a suggéré que les deux parties continuent de se coordonner étroitement et d'achever le projet en vue de la publication rapide du livre, un document précieux qui aidera à systématiser et à démontrer les bonnes relations entre les organes législatifs des deux pays.

Sanya Praseuth a, à son tour, souligné que les relations entre les deux Assemblées nationales se renforcent constamment en largeur et en profondeur, comme le démontrent les échanges réguliers de délégations entre les deux parties à de nombreux niveaux, ainsi que les activités de soutien à la formation des ressources humaines et d'autres projets de coopération.

Il a souligné son espoir que les deux parties continueront à coopérer étroitement pour mettre en œuvre les accords et les mesures visant à promouvoir la coopération convenus par les hauts dirigeants, afin que les relations bilatérales continuent de prospérer et de porter leurs fruits à l'avenir.

VNA/CVN