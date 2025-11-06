Vinh Long

Contributions aux projets de documents du XIVe Congrès national du Parti

La publication des projets de documents préparatoires au XIV e Congrès national du Parti a suscité un débat actif parmi les cadres, les membres du Parti et la population de la province de Vinh Long.

Photo: VNA/CVN

Ces discussions témoignent d’une confiance et d’une aspiration partagées à accompagner le Parti dans la définition des futures orientations de développement du Vietnam.

Bui Quang Huy, ancien membre du Comité central du Parti et ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Tra Vinh, a salué la préparation méticuleuse de ces documents, estimant qu’ils reflètent une vision stratégique et un fort esprit d’innovation.

Il a souligné les progrès remarquables accomplis par le Vietnam au cours de plus de quarante années de Renouveau, notamment sur les plans économique, diplomatique et d’intégration internationale. Il a également exprimé le souhait que le Comité central continue d’accorder une priorité à la recherche de mesures pour accélérer le développement socio-économique du delta du Mékong, en mettant l’accent sur les infrastructures de transport, l’adaptation au changement climatique, la restructuration agricole et la formation de ressources humaines qualifiées.

Nguyên Minh Hoa, recteur de l’Université de Trà Vinh, a qualifié de juste et stratégique la reconnaissance de la science, de la technologie et de l’innovation comme moteur principal de la croissance. Selon lui, le projet de Rapport politique adopte une approche complète en liant la science, la technologie et l’innovation à la transformation numérique nationale. Le document devrait toutefois davantage insister sur l’interconnexion de quatre facteurs cruciaux : les institutions, les ressources humaines, les infrastructures et le financement de l’innovation.

Le Vietnam devrait procéder à une réforme institutionnelle, renforcer l’autonomie des acteurs de l’innovation et bâtir un écosystème scientifique et technologique axé sur les entreprises, a-t-il estimé.

Le pays devrait également intensifier la coopération internationale en matière de recherche et de transfert de technologie, établir des mécanismes de fonds de capital-risque public-privé pour soutenir la commercialisation des découvertes scientifiques, et renforcer l’autonomie des universités et des instituts de recherche.

Le recteur a exprimé sa conviction qu’avec une détermination politique affirmée et un esprit d’innovation, le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam sera un succès retentissant, ouvrant une nouvelle ère de développement pour le pays.

VNA/CVN