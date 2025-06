Préserver le bleu de l'océan, un engagement de cœur pour les soldats de la mer

Les soldats veillent sur la souveraineté des eaux vietnamiennes, mais aussi sur la pureté des mers. Au large, les marins de la II e Région de la Marine vietnamienne mènent un combat silencieux mais essentiel pour protéger l’environnement. Une mission aux confins du patriotisme et de l’écologie.

Photo : CTV/CVN

Sur le pont du navire 953, la mer s'étend à perte de vue. Le capitaine de corvette Nguyên Tuân Anh surveille les gestes de ses hommes qui, méthodiquement, s’affairent à trier les déchets produits lors de la traversée. Aucune bouteille en plastique, aucune huile usagée ne sera jetée à l’eau. "Avant chaque mission, nous établissons un protocole strict de gestion des déchets. Chaque déchet a sa place, sa manière de traitement. Rien n'est laissé au hasard", explique-t-il.

Cette rigueur, partagée par l’ensemble des brigades de la IIe Région 2, est le fruit d’une conviction profonde : protéger la mer, c’est protéger la vie. Dans une région maritime où la surface océanique est trois fois supérieure à celle de la terre ferme, l’enjeu est crucial.

Le projet "Maison à 100 dông" donne une seconde vie aux déchets recyclables. Les bouteilles plastiques collectées sont revendues pour financer des activités culturelles et sportives. "Ce modèle a une valeur à la fois pédagogique et pratique", se réjouit le lieutenant Truong Huu Phat, "il crée une habitude durable chez nos soldats".

Photo : CTV/CVN

Sur la plateforme DK1, perchée en pleine mer, les gestes écoresponsables se font dans des conditions extrêmement contraignantes. Le soleil alimente les installations via des panneaux photovoltaïques. L’eau de pluie est récupérée pour la consommation et la culture de légumes. Les déchets organiques sont compostés pour fertiliser les plants, les déchets solides stockés jusqu’à leur rapatriement à terre. "Ne rien jeter à la mer, c'est une ligne rouge", assure le lieutenant-colonel Nguyên Trung Duc, chef politique de l'unité DK1.

Mais la mission écologique des marins de la IIe Région ne s’arrête pas aux eaux profondes. Sur le littoral, ils organisent des campagnes de nettoyage lors des "Samedis volontaires" ou des "Dimanches verts". Chaque mois, des tonnes de détritus sont ramassées sur les plages, restituant aux stations balnéaires leur splendeur naturelle.

Dans cette région maritime couvrant plus de 300.000 km2 de Binh Thuân à Cà Mau, le rôle des soldats de la mer prend aussi une dimension humaine. Les marins accompagnent les pêcheurs, les informent sur les lois maritimes, les risques de la pêche illégale, et leur offrent une aide matérielle : gilets de sauvetage, drapeaux, consultations médicales gratuites. Ce soutien renforce la confiance entre la population côtière et l’armée.

Le colonel Dô Hông Duyên, commissaire politique adjoint de la IIe Région, souligne : "Le respect de l’environnement maritime va de pair avec la lutte contre la pêche illégale. Protéger les ressources halieutiques, c’est aussi préserver les moyens de subsistance de millions des pêcheurs vietnamiens".

Dans le fracas des vagues, le vrombissement des moteurs et le vent du large, les gestes quotidiens des marins résonnent comme des actes de dévotion. Garder la mer propre n’est pas un simple devoir : c’est un engagement profond, une promesse faite au pays. Une promesse bleue comme l’océan.

Thao Nguyên/CVN