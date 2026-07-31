FAHASA célèbre ses 50 ans avec une stratégie tournée vers l'international

À l'occasion de son 50 e anniversaire, FAHASA a dévoilé une stratégie ambitieuse visant à promouvoir le livre et la culture vietnamienne à l'étranger grâce à des partenariats avec les réseaux de librairies Kinokuniya (Japon) et Kyobo (République de Corée). D'entreprise nationale, FAHASA ambitionne de devenir un véritable "pont du savoir" à l'échelle régionale.

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Depuis sa privatisation en 2006, le réseau est passé de 10 à 150 librairies réparties dans 26 provinces et grandes villes du Vietnam. En 2025, son chiffre d'affaires a atteint 4.228 milliards de dôngs, soit dix fois celui de 2005.

Parallèlement à ses activités commerciales, FAHASA poursuit sa mission sociale, résumée par sa devise "Servir la communauté, diffuser le savoir". En 2026, l'entreprise a notamment créé 50 bibliothèques scolaires et distribué 2.500 cadeaux à des élèves issus de familles défavorisées.

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'horizon 2035, FAHASA prévoit d'étendre son réseau à 200-220 librairies et d'accélérer sa transformation numérique à travers le concept de "librairie intelligente", offrant une expérience d'achat toujours plus personnalisée.

Après un demi-siècle d'existence, l'entreprise affirme que l'innovation, la transformation numérique et l'ouverture à l'international constituent les principaux leviers pour promouvoir le livre vietnamien tout en préservant l'identité culturelle nationale.

Hello Kitty et les grandes licences à l'honneur

À cette occasion, le 31 juillet, FAHASA, en partenariat avec iiGEN, a inauguré l'Espace Pop-up iiGEN au sein de la librairie FAHASA Tân Dinh, à Hô Chi Minh-Ville, afin de présenter sa nouvelle gamme de produits sous licence pour 2026.

L'événement met à l'honneur plusieurs marques appréciées des lecteurs et des consommateurs vietnamiens, avec en vedette Hello Kitty.

FAHASA y dévoile plusieurs collections sous licence, notamment Hello Kitty à travers trois nouveaux designs exclusifs, mais aussi Marvel (Avengers et Spider-Man), Disney Princess, les célèbres personnages de Sanrio tels que Kuromi, Cinnamoroll, My Melody et Pochacco, ainsi que des collections inspirées de Zootopie et de l'univers des dinosaures.

Selon les organisateurs, ces produits se distinguent par leurs couleurs vives, leur design contemporain et l'utilisation de matériaux sûrs. Ils sont conçus pour répondre aux besoins d'apprentissage, de créativité et d'usage quotidien des écoliers, des étudiants et des amateurs de produits sous licence.

L'Espace Pop-up iiGEN propose également un espace d'animation destiné aux familles, avec de nombreuses activités interactives et des jeux pour les enfants pendant les vacances d'été, dans une ambiance alliant découverte, loisirs et shopping.

Grâce à son partenariat avec iiGEN, FAHASA entend enrichir son offre de papeterie et de fournitures scolaires sous licence en proposant au public vietnamien des personnages emblématiques tels que Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll, My Melody et Pochacco. L'entreprise souhaite ainsi diversifier son catalogue, suivre les nouvelles tendances de consommation et répondre à la forte demande liée à la rentrée scolaire.

Texte et photos : Minh Thu/CVN