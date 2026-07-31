La Traviata fait vibrer Hanoï dans une collaboration artistique Vietnam - Italie

Créée en 1853 au Théâtre La Fenice à Venise, La Traviata a été composée d’après la pièce La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils. Plus de 170 ans après sa création, l’œuvre occupe toujours une place particulière dans l’histoire de la musique et demeure régulièrement jouée sur les plus grandes scènes internationales.

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Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 30 juillet, au Théâtre Hô Guom à Hanoï, une centaine d’artistes du Théâtre d’opéra Giuseppe Verdi de Trieste ont présenté le chef-d’œuvre La Traviata du grand compositeur Giuseppe Verdi. Il s’agit de la toute première collaboration entre le Théâtre Hô Guom et cette institution italienne renommée pour monter et interpréter l’une des œuvres les plus emblématiques de l’art lyrique mondial.

Créée en 1853 au Théâtre La Fenice à Venise, La Traviata a été composée d’après la pièce La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils. Plus de 170 ans après sa création, l’œuvre occupe toujours une place particulière dans l’histoire de la musique et demeure régulièrement jouée sur les plus grandes scènes internationales.

L’opéra retrace le destin tragique et l’histoire d’amour entre Violetta Valéry, une jeune femme vivant à Paris au XIXe siècle, et Alfredo Germont. Malgré l’amour sincère qui unit les deux protagonistes, le père d’Alfredo demande à Violetta de s’éloigner de son fils afin de préserver l’honneur de sa famille. Par amour, Violetta accepte ce sacrifice et renonce silencieusement à son bonheur. Atteinte d’une grave maladie, elle passe ses derniers jours dans la solitude. Lorsque Alfredo découvre enfin la vérité et revient auprès d’elle, il est malheureusement trop tard.

Le spectacle réunit des interprètes de grand talent. La cantatrice italienne Maria Grazia Schiavo incarne Violetta Valéry avec une technique remarquable et une grande intensité émotionnelle. Le ténor albanais Klodjan Kaçani interprète Alfredo Germont avec une voix claire et expressive.

L'artiste italien Federico Longhi prête sa voix chaleureuse et nuancée au personnage de Giorgio Germont. La direction musicale est assurée par la cheffe d'orchestre et pianiste italienne Vanessa Benelli Mosell. La représentation bénéficie également du concours de l'Orchestre symphonique et du Chœur du Théâtre Giuseppe Verdi de Trieste.

Polo Giuliano, directeur du Théâtre d’opéra Giuseppe Verdi de Trieste, s’est réjoui de cette coopération fructueuse, soulignant que cette œuvre constituait un élément essentiel du patrimoine culturel italien. Il a exprimé le souhait que cette initiative ouvre la voie à une collaboration durable entre les deux établissements. De leur côté, les chanteurs principaux ont fait part de leur bonheur d’effectuer leur toute première tournée au Vietnam.

Enfin, la direction du Théâtre Hô Guom a estimé que cet événement témoignait d’une avancée significative dans l’organisation de spectacles internationaux. Une deuxième représentation est prévue dans la soirée du 31 juillet.

VNA/CVN