Clôture du 8e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge

Le 8 e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge, placé sous le thème "Cercle d’amis", déroulé à Hô Chi Minh-Ville qui vient d'être achevé a contribué à renforcer les échanges, à consolider la solidarité et l’amitié entre les enfants des trois pays.

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Photo : VNA/CVN

Au soir du 30 juillet, à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville, le 8e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge, placé sous le thème "Cercle d’amis", s’est achevé après trois jours d’échanges, de découvertes et d’activités éducatives traditionnelles.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture, Trinh Thi Hiên Trân, secrétaire adjointe de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la mégapole du Sud et présidente du Conseil de l’Organisation des Jeunes pionniers de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce festival avait offert aux enfants des trois pays des expériences mémorables, leur permettant de nouer de nouvelles amitiés et de découvrir l’histoire, la culture et les habitants de chaque nation. Elle s’est dite convaincue que les activités du festival contribueraient à renforcer davantage les liens d’amitié et que les enfants continueraient à entretenir ces relations afin de devenir de "petits ambassadeurs" de la solidarité et de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la cérémonie de clôture, les délégations ont participé à un programme d’échange culturel avec des performances artistiques imprégnées des identités nationales respectives. À cette occasion, le comité d’organisation a également remis des cadeaux souvenirs aux délégations et aux groupes de délégués ayant participé activement aux activités.

Photo : VNA/CVN

Organisé du 28 au 30 juillet, ce 8e festival a réuni 120 délégués du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ainsi que 100 délégués de Hô Chi Minh-Ville. Pendant trois jours, les participants ont pris part à de nombreuses activités : visite du site historique de la zone de guerre de Rung Sac, circuit nocturne de la ville en bus à impériale, représentation du spectacle artistique "Mo Show", découverte de villages artisanaux, du Musée du chocolat (La Maison du Chocolat), ainsi que d’autres sites culturels et touristiques emblématiques de la mégapole du Sud.

À travers cette série d’activités, le festival a contribué à renforcer les échanges, à consolider la solidarité et l’amitié entre les enfants des trois pays, tout en promouvant l’image de Hô Chi Minh-Ville auprès des amis internationaux.

VNA/CVN