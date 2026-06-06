La presse cambodgienne salue les efforts du Vietnam pour préserver la culture khmère

Ces derniers jours, l’Agence Kampuchea Presse (AKP) ainsi que plusieurs grands médias cambodgiens ont publié plusieurs articles mettant en lumière les activités de préservation et de promotion des valeurs culturelles traditionnelles de la communauté khmère au Vietnam.

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Dans un article publié le 6 juin, l’agence AKP a rappelé que l’ethnie khmère constitue l’une des minorités les plus importantes du Vietnam. Elle compte plus de 1,3 million de personnes vivant principalement dans les provinces et villes du Sud, telles qu’An Giang, Cà Mau, Cân Tho, Dông Nai, Dông Thap, Tây Ninh, Vinh Long et Hô Chi Minh-Ville.

Les médias cambodgiens précisent que dans le processus de développement du pays, le Parti et l'État vietnamiens considèrent toujours la culture des minorités ethniques comme une partie essentielle de la culture nationale, une ressource interne majeure et un patrimoine précieux qui enrichit l'identité globale du pays.

Évoquant la conférence sur la préservation de la culture traditionnelle khmère tenue en mai 2026 à Cân Tho, l’agence de presse nationale cambodgienne a cité les propos de la vice-ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, selon lesquels cette conférence représentait une occasion importante d’évaluer la situation actuelle de la conservation du patrimoine, de partager des expériences concrètes et de proposer des solutions adaptées afin de valoriser davantage le patrimoine khmer.

Dans le cadre de cet événement, la vice-présidente du Comité populaire municipal de Cân Tho, Nguyên Thi Ngoc Diêp, a présenté plusieurs données importantes. Après la réorganisation administrative, Can Tho est devenue une localité abritant une importante population issue des minorités ethniques, dont 543.266 Khmers représentant 14,11% de la population locale.

La ville compte 120 pagodes khmères, parmi lesquelles les pagodes Kh’Leang et Doi figurent parmi les monuments historiques nationaux. Les autorités locales ont souligné que les efforts de conservation ont donné des résultats encourageants, notamment grâce au rôle actif des dignitaires religieux et des artisans dans la transmission des traditions aux jeunes générations.

Une base solide pour un tourisme durable au service de l'économie locale

De plus, l'article de l'AKP a mis en lumière les initiatives de l'Université de Trà Vinh. Cet établissement s'efforce de former des ressources humaines qualifiées à travers des filières spécialisées telles que la pédagogie de la langue khmère, les études culturelles et la pratique des instruments de musique traditionnels. L'université intensifie également la coopération internationale pour la recherche sur les langues et les arts du Sud du Vietnam.

La presse cambodgienne a également relevé avec satisfaction que les grandes fêtes traditionnelles telles que le Chol Chnam Thmay, le Sen Dolta ou l’Ooc Om Boc sont pleinement préservées au Vietnam. De nombreuses formes de patrimoine, comme le théâtre Du Ke, la danse Robam ou la musique Ngu âm, figurent désormais sur la liste du patrimoine culturel immatériel national du Vietnam, constituant ainsi une base solide pour leur préservation et leur valorisation.

Le 5 juin, le quotidien cambodgien Koh Santepheap a également publié un article consacré aux efforts de préservation de l’identité culturelle khmère dans le Sud du Vietnam. L’article mettait en lumière les activités culturelles traditionnelles de la communauté khmère à Vinh Long, le patrimoine khmer de la région des Sept Montagnes d’An Giang, ainsi que les chants et danses folkloriques khmers qui continuent d’animer la vie culturelle de Cân Tho.

En conclusion, les médias du Cambodge estiment que l'implication des autorités et des communautés au Vietnam permet non seulement de protéger ce patrimoine unique en profondeur, mais crée également une base solide pour le développement d'un tourisme durable profitant à l'économie locale.

VNA/CVN