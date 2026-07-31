Lê Quy Dôn, trois siècles d’un héritage intellectuel au service du savoir

Trois cents ans après sa naissance, le polymathe vietnamien Lê Quy Dôn demeure une figure majeure de la connaissance. Célébré par l’UNESCO en 2026, son héritage intellectuel, son esprit d’apprentissage et son engagement au service de la nation continuent d’inspirer les générations d’aujourd’hui.

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Photo : VNA/CVN

En 2026, l’UNESCO honore le tricentenaire de la naissance de Lê Quy Dôn (1726–1784), polymathe vietnamien dont l’œuvre encyclopédique et l’esprit d’apprentissage traversent les siècles. De Hung Yên à l’international, son héritage inspire une société apprenante et affirme le rayonnement culturel du Vietnam.

Dans l’histoire du Vietnam, Lê Quy Dôn compte parmi les plus grands érudits et hommes de culture, souvent comparé à une étoile brillante dans le firmament intellectuel national. Sa pensée, ses écrits et son esprit d’apprentissage tout au long de la vie continuent d’inspirer les générations, en particulier dans sa terre natale de Hung Yên (Nord), où se déploient de nombreuses activités commémoratives en 2026.

Un polymathe du XVIIIe siècle

Né le 2 août 1726 dans le village de Diên Hà (aujourd’hui commune Lê Quý Dôn, province de Hung Yên), Lê Quy Dôn - de son nom d’enfance Lê Danh Phuong - révèle très tôt des dons exceptionnels. Les anecdotes sur son génie enfantin abondent : à deux ans, il distingue déjà des caractères chinois ; à cinq ans, il récite des poèmes du Kinh Thi (Livre des Odes) ; à dix ans, il assimile des dizaines de chapitres d’histoire par jour.

À dix-sept ans, il obtient le titre de Giai Nguyên (lauréat du concours régional), puis à vingt-sept ans celui de Bang Nhan (deuxième rang national), devenant ainsi l’un des plus jeunes érudits de son temps. Sa carrière de haut fonctionnaire sous la dynastie Lê-Trinh est marquée par l’intégrité, l’incorruptibilité et le sens du service public.

Lors de sa mission diplomatique en Chine (1760 - 1762), il rencontre de nombreux lettrés et savants étrangers. Ces échanges, joints à une curiosité sans limite, nourrissent une vision ouverte sur la connaissance universelle. On disait de lui : "Thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn"(Quand quelqu’un ignore quelque chose, qu’il s’adresse à Lê Quy Dôn), expression qui résume la place unique de ce "trésor de sagesse" dans la société lettrée vietnamienne du XVIIIe siècle.

Une œuvre encyclopédique

Lê Quy Dôn a laissé près de quarante ouvrages couvrant presque tous les domaines du savoir de son époque : histoire, géographie, philosophie, littérature, poésie, philologie, agronomie, astronomie, ainsi que des écrits en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne).

Son Vân Đài loại ngữ, souvent qualifié d’"encyclopédie vietnamienne", compile en neuf volumes les savoirs de son temps : philosophie, cosmologie, géographie, linguistique, littérature, sciences naturelles, économie. L’ordre méthodique, la rigueur logique et la profondeur conceptuelle de l’œuvre en font une référence incontournable pour les chercheurs hán-nôm (écriture en idéogrammes chinois et écriture démotique pour la transposition phonétique du vietnamien) en culture et en histoire de la pensée vietnamienne.

Dans le domaine historique, son Đại Việt thông sử (chronique en trente volumes couvrant plus d’un siècle de la dynastie Lê) expose une véritable méthode critique : "Écrire l’histoire, disait-il, c’est recueillir tout sans omission afin que les générations futures comprennent l’origine et le sens des choses". En littérature, il compile avec minutie les chefs-d’œuvre poétiques du pays dans Toàn Việt thi lục, anthologie de 897 poèmes de 73 auteurs, de la dynastie de Lý à celle des Lê, constituant ainsi une mémoire poétique et un instrument d’identité culturelle.

L’UNESCO et le tricentenaire

Photo : VNA/CVN

La reconnaissance par l’UNESCO du tricentenaire de la naissance de Lê Quy Dôn n’est pas seulement symbolique. Elle constitue une juste reconnaissance de la contribution de la culture et de l’intelligence vietnamiennes au patrimoine commun de l’humanité.

En octobre 2025, lors de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO à Samarkand (Ouzbékistan), a été adoptée une résolution honorant Lê Quy Dôn et associant l’organisation à la commémoration de ses 300 ans en 2026. Cette décision confirme que l’héritage intellectuel de Lê Quy Dôn, son engagement envers l’apprentissage pratique et ses valeurs humanistes durables s’étendent bien au-delà du Vietnam.

La province de Hung Yên, terre natale de l’érudit, a annoncé une série d’activités commémoratives en 2026, dont une conférence scientifique nationale, un concours de connaissances sur sa vie et son œuvre, et une cérémonie nationale le 31 juillet 2026 au site mémoriel Lê Quy Dôn, avec la participation d’environ 6.000 délégués, représentants du Parti et de l’État, de l’UNESCO et de la communauté internationale.

Un patrimoine commun de l’humanité

Pour Lê Quy Dôn, apprendre ne servait pas à embellir son nom ou à gravir les échelons de la gloire. Apprendre était un chemin pour se perfectionner soi-même, élargir son intelligence, servir le peuple et contribuer à la prospérité de la nation. Cette pensée conserve aujourd’hui toute sa valeur et devient une source d’inspiration pour de nombreuses générations, en particulier dans la construction d’une société apprenante à l’ère nouvelle.

Photo : HY/CVN

Plus de quarante écoles à travers le Vietnam portent son nom. Ses manuscrits en caractères chinois, conservés et traduits, continuent d’inspirer les chercheurs en Asie et dans le monde. Son héritage intellectuel, foisonnant et multidisciplinaire, embrasse presque tous les domaines du savoir, de l’histoire, la géographie et la littérature à la philosophie, la politique et l’agriculture.

La résolution de l’UNESCO confirme que l’œuvre de Lê Quy Dôn dépasse les frontières nationales. Elle s’inscrit dans la lignée des grandes figures vietnamiennes déjà honorées par l’organisation, telles que Nguyên Du (1765-1820), Hai Thuong Lan Ông (Lê Huu Trac, 1724-1791), Hô Chi Minh (1890-1969)...

Chaque génération retrouve dans son parcours une leçon de rigueur, de curiosité et de sens du service. Son exemple rappelle que la culture, lorsqu’elle est mise au service du peuple et de la nation, devient un levier puissant de développement et de cohésion sociale.

À l’heure où le Vietnam affirme sa place sur la scène internationale, l’hommage rendu à Lê Quy Dôn par l’UNESCO revêt une importance particulière. Il affirme le rayonnement culturel du pays, tout en rappelant que l’excellence intellectuelle et l’engagement civique demeurent des valeurs intemporelles.

Trois cents ans après sa naissance, Lê Quy Dôn reste une lumière de savoir qui éclaire l’esprit d’apprentissage. Son héritage n’est pas seulement un patrimoine du passé, mais un guide pour l’avenir, invitant chacun à poursuivre la quête du savoir, au service de la nation et de l’humanité.

Thuy Hà/CVN