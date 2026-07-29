L’opéra italien La Traviata fera ses débuts en Asie du Sud-Est à Hanoï

L’Opéra Hô Guom est devenu coproducteur de l’opéra La Traviata aux côtés du Théâtre Giuseppe Verdi de Trieste en Italie, marquant une nouvelle étape dans la coopération artistique entre le Vietnam et l’Italie.

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Photo : teatroverdi-trieste.com/CVN

L’un des opéras les plus célèbres au monde, La Traviata du grand compositeur italien Giuseppe Verdi, sera présenté à l’Opéra Hô Guom, à Hanoï, les 30 et 31 juillet, marquant ainsi la première collaboration de ce lieu avec le prestigieux Teatro lirico Giuseppe Verdi, le principal théâtre d’opéra et de ballet de la ville de Trieste.

Ces représentations devraient non seulement offrir un chef-d’œuvre de l’opéra italien au public vietnamien, mais aussi approfondir la coopération culturelle entre le Vietnam et l’Italie, et renforcer l’ambition du Vietnam de devenir une destination de renommée mondiale pour les arts du spectacle.

Cette production est le fruit d’un partenariat établi fin mai entre les deux théâtres, unissant l’un des opéras les plus prestigieux d’Italie, fort d’une histoire de plus de 200 ans, et l’Opéra Hô Guom qui, bien qu’ouvert depuis un peu plus de trois ans, s’est rapidement imposé comme un lieu de référence pour les productions d’opéra et de ballet de renommée mondiale.

Près d’une tonne de costumes en provenance d’Italie a été livrée à l’Opéra Hô Guom pour la prochaine production. L’ensemble des décors et accessoires ont été fabriqués au Vietnam d’après les plans et les spécifications techniques fournis par l’équipe de production italienne.

Parmi eux figure un lustre de quatre mètres de diamètre et de plus de cinq mètres de hauteur, considéré comme l’un des plus grands accessoires de scène jamais fabriqués au Vietnam.

Platon Bardhi, du théâtre de Trieste, a déclaré que c’était la première fois qu’il mettait en scène un opéra dont tous les décors étaient fabriqués dans le pays hôte de la tournée.

"L’équipe de production vietnamienne a travaillé exclusivement à partir des plans et des spécifications techniques du théâtre italien", a-t-il précisé. "Lors de notre visite de l’atelier, nous avons été impressionnés par la qualité des produits finis. Il n’y avait pratiquement rien à redire. Cela témoigne du savoir-faire industriel du pays."

Ce projet témoigne de manière éclatante de la qualité exceptionnelle des installations, du système sonore de pointe et des normes opérationnelles internationalement reconnues de l’Opéra Hô Guom.

"Nous sommes parfaitement équipés pour répondre aux exigences techniques extrêmement rigoureuses des plus grandes compagnies de spectacles du monde", a déclaré un représentant de l’Opéra Hô Guom.

"C’est non seulement une grande fierté pour le théâtre, mais aussi une contribution significative au rayonnement du Vietnam. Il positionne le pays comme une destination culturelle sûre, raffinée et moderne, dotée d’un potentiel immense pour les productions artistiques de renommée mondiale."

Cette production réunira 120 artistes, dont la soprano italienne de renom Maria Grazia Schiavo, qui interprétera Violetta. Le ténor Klodjan Kaçani jouera le rôle principal masculin, Alfredo, et Federico Longhi celui de son père, Giorgio. Ils seront accompagnés par la cheffe d’orchestre Vanessa Benelli Mosell, l’Orchestre du Teatro Verdi de Trieste et le Chœur du Teatro Verdi de Trieste.

Adaptée du célèbre roman et de la pièce de théâtre d’Alexandre Dumas fils, "La Dame aux camélias", La Traviata raconte l’histoire du combat désespéré d’une femme pour préserver son véritable amour face aux préjugés impitoyables de la haute société.

Plus de 170 ans après sa création, La Traviata demeure l’un des opéras les plus appréciés de tous les temps. Elle figurait également au programme de la saison 2024-2025 du Teatro Verdi Trieste.

Cette production préserve l’intégrité historique, l’intrigue et la partition de l’œuvre originale tout en adoptant une mise en scène novatrice, conçue pour mieux toucher le public contemporain.

"Des éléments modernes ont été intégrés avec subtilité, soulignant l’attrait intemporel de l’opéra sans en altérer l’essence artistique", a déclaré Nguyên Bao Anh, coordinateur du spectacle.

Le Vietnam sera la première étape de la tournée du Théâtre Giuseppe Verdi de Trieste en Asie du Sud-Est. Ce célèbre opéra italien n’a jusqu’à présent effectué de tournées que dans quelques destinations asiatiques, dont le Japon, Macao et la Républiques de Corée.

VNA/CVN