Préserver et valoriser le patrimoine culturel dans la mégapole de Hô Chi Minh-Ville

La fusion de Hô Chi Minh-Ville avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu a donné naissance à une nouvelle "mégapole", dont le patrimoine culturel s’est considérablement enrichi tant en quantité qu’en diversité de formes, d’échelles, d’histoires et d’origines. Dans ce contexte, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel appellent une approche plus globale et intégrée.

>> Tourisme culturel à Hô Chi Minh-Ville : un potentiel immense encore sous-exploité

Photo : VNA/CVN

La ville compte actuellement trois patrimoines culturels immatériels inscrits par l’UNESCO (le ca trù, l’art du đờn ca tài tử et les pratiques liées à la croyance viet en les déesses-mères des Trois mondes), ainsi que quinze éléments figurant à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Nombre d’entre eux, notamment des fêtes, des savoirs populaires et des métiers traditionnels, existent depuis des centaines d’années et constituent des événements attractifs pour les visiteurs. Parmi les plus représentatifs figurent la fête de Nghinh Ông (Cân Gio), la fête du Têt Nguyên tiêu (Fête de la première pleine lune) des Hoa, l’art de la danse du lion, de la licorne et du dragon, le métier de laque de Tuong Binh Hiêp (Binh Duong), ainsi que le métier de fabrication des galettes de riz d’An Ngai (Long Diên)…

Selon le Service municipal de la culture et des sports, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel ont été mises en œuvre ces dernières années à travers plusieurs projets et programmes concrets. En 2025, la ville a notamment déployé des projets de sauvegarde et de promotion de patrimoines emblématiques et constitué des dossiers scientifiques en vue de leur inscription au niveau national.

Les actions de préservation et de mise en valeur sont renforcées à l’échelle locale, en particulier dans les zones disposant de patrimoines immatériels, en les associant à la communication, à la promotion et à l’exploitation touristique, contribuant ainsi à la création de produits touristiques à forte identité culturelle.

De nombreux experts préconisent l’élaboration d’une stratégie de préservation du patrimoine à la fois globale, intégrée et connectée pour les trois espaces constituant la mégapole. Ils soulignent en outre la nécessité d’harmoniser la sauvegarde avec la mise en valeur du patrimoine dans la vie sociale, au service du tourisme et du développement économique.

Photo : CTV/CVN

Selon la docteure Nguyên Thi Thu Trang, de l’Université de la Culture de Hô Chi Minh-Ville, l’intégration du patrimoine culturel immatériel dans la planification et la gestion urbaines constitue une solution prioritaire. Cette démarche permet de préserver les savoirs, les pratiques, les métiers traditionnels et les moyens de subsistance locaux, tout en créant une base favorable au renforcement de la cohésion sociale, à la participation des habitants et à la consolidation d’un développement inclusif.

Les experts estiment également que la préservation du patrimoine ne doit pas être une conservation passive, mais une démarche associant protection et valorisation, afin que le patrimoine "vive" avec le présent et s’intègre au rythme de la vie contemporaine d’une métropole en pleine urbanisation et modernisation.

Dans la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, le tourisme culturel est identifié comme un secteur de pointe, contribuant à la fois à la croissance économique et à la promotion de l’identité culturelle nationale et de l’image de Hô Chi Minh-Ville. Chaque patrimoine culturel immatériel peut ainsi devenir une ressource du tourisme culturel s’il est préservé et exploité de manière appropriée.

VNA/CVN