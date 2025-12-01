Présenter les condoléances à l'Indonésie suite aux graves catastrophes naturelles

Le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont adressé le 30 novembre leurs messages de condoléances au président indonésien, Prabowo Subianto, suite aux graves inondations et glissements de terrain survenus dans plusieurs régions de l'île de Sumatra, faisant des centaines de morts et de disparus.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également envoyé un message de condoléances à son homologue indonésien, Sugiono.

Certains pays d'Asie du Sud-Est ont été frappés par des pluies diluviennes, des crues subites et des glissements de terrain ces derniers jours. Parmi des pays de la région, l'Indonésie, pays le plus touché, déplore au moins 442 morts, selon un nouveau décompte diffusé dimanche par l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Quelque 646 personnes ont été blessées et 402 autres sont toujours portées disparues, tandis que les autorités tentent encore d'atteindre certaines zones de l'île de Sumatra, parmi les plus touchées, où des milliers d'habitants se retrouvent bloqués et privés de fournitures essentielles, selon le journal français Le figaro.

