Présenter les condoléances à l'Indonésie suite aux graves catastrophes naturelles

>> Condoléances pour le décès d'un ancien dirigeant de la RPDC
>> Le Vietnam exprime ses condoléances après le crash d’un avion cargo américain
>> Inondations : la Russie et le Sri Lanka expriment leur solidarité avec le Vietnam
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également envoyé un message de condoléances à son homologue indonésien, Sugiono.
Certains pays d'Asie du Sud-Est ont été frappés par des pluies diluviennes, des crues subites et des glissements de terrain ces derniers jours. Parmi des pays de la région, l'Indonésie, pays le plus touché, déplore au moins 442 morts, selon un nouveau décompte diffusé dimanche par l'Agence nationale de gestion des catastrophes.
|Zone inondée dans la province d'Aceh, en Indonésie, le 27 novembre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Quelque 646 personnes ont été blessées et 402 autres sont toujours portées disparues, tandis que les autorités tentent encore d'atteindre certaines zones de l'île de Sumatra, parmi les plus touchées, où des milliers d'habitants se retrouvent bloqués et privés de fournitures essentielles, selon le journal français Le figaro.
VNA/CVN