Élections législatives

Aménagement des horaires pour une participation exhaustive des travailleurs

Les entreprises, les unités de production et les organisations socio-économiques de Dông Nai élaborent activement des plans de production et d'affaires afin d’organiser des quarts de travail rationnels le jour des élections. Cette initiative vise à permettre aux travailleurs de participer pleinement au scrutin universel dans les délais prescrits par la législation en vigueur.

>> Élections législatives et locales : la nation appelée aux urnes

>> Élections législatives et locales : vote anticipé dans les zones spéciales de Truong Sa et Thô Châu

>> Élections législatives et locales : percées technologiques pour garantir les droits des électeurs

Photo : VNA/CVN

Telle est la directive du président du Comité populaire provincial de Dông Nai, formulée dans le document administratif officiel N°3319, visant à créer des conditions optimales pour que les travailleurs puissent voter lors des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Afin de garantir les droits et obligations citoyennes, tout en facilitant la tâche des employés, notamment des ouvriers des zones industrielles et des entreprises privées, le président du Comité provincial exige que les entreprises n'organisent pas d'heures supplémentaires coïncidant avec les heures de scrutin. Des exceptions ne sont admises que dans des cas particuliers, à la condition expresse que le droit de vote des travailleurs soit préservé par l'employeur.

Les entreprises doivent également mener des actions de communication interne approfondies sur l’importance stratégique de ces élections, notifier clairement les horaires et l’emplacement des bureaux de vote, tout en maintenant l’intégralité du régime salarial et des droits légaux des employés pendant leur participation au scrutin, conformément aux réglementations en vigueur.

Le Conseil de gestion des zones industrielles et économiques de Dông Nai doit orienter les entreprises pour qu'elles appliquent strictement ces mesures. Il doit se coordonner étroitement avec les Comités populaires communaux et de quartier pour réviser et actualiser les listes des électeurs. Des efforts accrus de sensibilisation et de mobilisation sont requis pour assurer que chaque électeur éligible participe effectivement au scrutin.

Les Comités populaires des communes et des quartiers, en coordination avec les entreprises locales, établissent, révisent et affichent les listes des électeurs conformément aux dispositions de la loi ; ils prennent également l’initiative d’échanger avec les entreprises sur les modalités d’organisation du vote et traitent rapidement, ou signalent aux autorités compétentes, les cas de violation du droit de vote des citoyens.

La province de Dông Nai dénombre actuellement environ 700.000 ouvriers, dont 42% sont des travailleurs immigrés. La population totale de la province atteint près de 4,5 millions d'habitants, dont plus de 421.000 membres de minorités ethniques, soit 9,4%. On compte environ 2,5 millions de croyants, dont 1,4 million de catholiques.

La province est structurée en 6 unités électorales pour l'Assemblée nationale, 28 pour le Conseil populaire provincial et 651 pour les échelons communaux et de quartiers.

À l’issue de la troisième conférence consultative, Dông Nai a retenu 30 candidats répondant aux critères pour l’Assemblée nationale, 142 pour le Conseil populaire provincial et 3.724 pour les Conseils populaires des communes et des quartiers.

VNA/CVN