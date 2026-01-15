Hô Chi Minh-Ville

Succès médical rare : une grossesse gémellaire prolongée de huit semaines à l’hôpital Tu Du

L’hôpital Tu Du, à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le 14 janvier avoir réussi à prolonger de huit semaines une grossesse gémellaire après l’expulsion d’un des deux fœtus. Il s’agit d’un succès médical exceptionnel, la littérature scientifique mondiale ne faisant état que de quelques dizaines de cas similaires, avec des durées de prolongation dépassant rarement un mois.

Photo: VNA/CVN

La patiente, une femme de 21 ans originaire de la province de Tây Ninh, portait des jumeaux issus d’une fécondation in vitro. Au cours du deuxième trimestre de grossesse, une malformation congénitale grave a été diagnostiquée chez l’un des deux fœtus. Afin de préserver les chances de survie du second, sain, les médecins ont dû interrompre le développement du fœtus atteint.

À la 24e semaine de grossesse, le fœtus sans vie a été expulsé naturellement. À ce stade, le second bébé ne pesait que 620 grammes, un poids insuffisant pour assurer sa viabilité en dehors de l’utérus. Face à cette situation critique, l’équipe médicale de l’hôpital Tu Du a décidé de tenter de maintenir la grossesse le plus longtemps possible, tout en assurant une surveillance étroite de l’état de santé de la mère.

Malgré une alerte liée à une infection bactérienne survenue en décembre dernier, une prise en charge intensive a permis de prolonger la grossesse jusqu’à la 32ᵉ semaine. Le 6 janvier 2026, la patiente a donné naissance à une petite fille pesant 1,8 kg.

Après quelques jours de suivi et de soins, l’état de santé de la mère et de l’enfant a été jugé stable. Le nouveau-né a pu quitter l’hôpital et rejoindre sa famille le 13 janvier 2026.

Selon le Docteur Trân Ngoc Hai, directeur de l’hôpital Tu Du, une prolongation de huit semaines dans un tel contexte dépasse largement les attentes initiales. Il a souligné que ce type d’intervention comporte des risques élevés, notamment d’infection grave pour la mère. Ce succès illustre toutefois la capacité des équipes médicales vietnamiennes à prendre en charge des cas complexes et rares, offrant ainsi une chance de survie aux grands prématurés.

VNA/CVN