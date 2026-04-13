L’Australie publie les conditions d’importation du pamplemousse vietnamien

Le Département de la production et de la protection des végétaux (ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement) a indiqué que, le 10 avril 2026, le Département australien de l'Agriculture, de Pêche et des Forêts (DAFF) avait officiellement publié et mis à jour les conditions d’importation du pamplemousse vietnamien ( Citrus maxima ) sur le système BICON.

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Photo : VNA/CVN

Selon le département vietnamien, cette publication constitue une base juridique importante, marquant l’achèvement du processus d’examen et d’harmonisation des exigences techniques pour les pamplemousses frais du Vietnam.

La cérémonie de lancement et d’exportation du premier lot vers l’Australie devrait avoir lieu le 13 avril 2026 dans la province de Dông Thap (Sud).

Le Département de la production et de la protection des végétaux a demandé aux localités, entreprises et unités concernées d’étudier attentivement les exigences australiennes ainsi que les directives techniques.

Les unités doivent veiller à ce que l’ensemble du processus, de la production à l’emballage et au transport, soit strictement contrôlé et conforme aux exigences de la partie australienne.

La mise en œuvre efficace de ces exigences contribuera non seulement au respect des normes australiennes, mais aussi à l’amélioration de la qualité, de la valeur ajoutée et de la réputation du pamplemousse vietnamien sur le marché international.

VNA/CVN