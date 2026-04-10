Les exportations de thon vers l’Espagne doublent

En 2025, les exportations vietnamiennes de thon vers l’Espagne ont progressé de 13% par rapport à 2024. Cette tendance à la hausse s’est maintenue durant les deux premiers mois de l’année en cours.

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Selon les statistiques de la Direction générale des douanes du Vietnam, le chiffre d’affaires à l’exportation vers ce marché a atteint près de 3 millions de dollars en janvier et février 2026, soit une augmentation de 101% par rapport à la même période en 2025, dépassant ainsi largement les niveaux de 2024. Cette évolution démontre que l’Espagne redevient une destination de premier plan pour le thon vietnamien, dans un contexte où la demande européenne en matières premières et en produits transformés demeure soutenue.

Au cours des deux dernières années, les exportations vers l’Espagne ont connu d'importantes fluctuations. En 2024, le chiffre d’affaires était réparti de manière relativement homogène tout au long de l'année. En revanche, l'année 2025 a été marquée par de fortes hausses en septembre, novembre et décembre, contrastant avec plusieurs mois de baisse significative, entraînant un recul de 5% du cumul des deux premiers mois de 2025 par rapport à l'année précédente.

Toujours selon les données douanières, les exportations totales de thon en janvier 2026 ont dépassé les 75 millions de dollars, soit une croissance de 13% sur un an. Fait notable, les ventes ont progressé sur la plupart des marchés clés tels que le Japon, l’Union européenne (UE) et la Russie. À l'inverse, le marché américain a enregistré une baisse de 6%. Cette divergence s’explique par l’ajustement des politiques tarifaires américaines et l’entrée en vigueur, en début d’année, des réglementations strictes liées à la Loi sur la protection des mammifères marins (MMPA).

Dans le Top 10 des pays importateurs en janvier 2026, les États-Unis conservent leur position de leader avec 24 millions de dollars, représentant 32% des parts de marché, malgré le recul de 6% susmentionné. En revanche, d’autres marchés majeurs affichent une croissance vigoureuse : le Japon (+95%), l’Allemagne (+39%) et les Pays-Bas (+15%). Certains marchés émergents enregistrent des progressions fulgurantes, à l’instar de l’Égypte (+129%) et du Chili (+133%).

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le panorama des exportations du premier mois de l'année révèle une nette stratégie de diversification de la part des entreprises vietnamiennes. Cette dynamique se traduit par une hausse sensible des expéditions vers les blocs économiques, notamment l’UE (+25%), le CPTPP (+53%) et le Moyen-Orient (+35%).

Texte et photo : Truong Giang/CVN