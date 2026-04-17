Gia Lai mise sur une pêche durable et une aquaculture high-tech

Gia Lai vise à développer le secteur halieutique selon une approche durable, en réduisant progressivement l’intensité de l’exploitation tout en protégeant et en restaurant les ressources aquatiques, parallèlement à une application accrue des avancées scientifiques et technologiques et au développement de l’aquaculture de haute technologie.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de la province de Gia Lai a récemment publié le Plan n°146/KH-UBND visant à mettre en œuvre le projet de développement durable de la pêche pour la période 2026-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Ce plan fixe comme objectif de développer le secteur halieutique selon une approche durable, en réduisant progressivement l’intensité de l’exploitation tout en protégeant et en restaurant les ressources aquatiques, parallèlement à une application accrue des avancées scientifiques et technologiques et au développement de l’aquaculture de haute technologie.

Dans le domaine de l'exploitation, d’ici 2030, la province prévoit de réduire sa flotte à environ 3.800 bateaux de pêche, soit une baisse de près de 34% par rapport à 2025. La production de capture devrait atteindre 250.000 tonnes, en diminution de 40.000 tonnes par rapport au niveau actuel.

Dans le même temps, le taux d’application des technologies avancées dans les activités de pêche devrait atteindre entre 60 et 70%. L’ensemble des navires de plus de 12 mètres sera équipé de dispositifs de surveillance des trajets et utilisera des journaux de bord électroniques. Gia Lai entend également développer des modèles de chaîne reliant la capture à la consommation, promouvoir le tourisme lié à la pêche et participer progressivement à des activités de pêche hauturière légales.

Dans le domaine de l’aquaculture, l’objectif à l’horizon 2030 d’atteindre 8.400 hectares pour une production estimée à 46.500 tonnes. L’élevage en mer sera fortement encouragé, avec un volume de 800.000 m³ et une production annuelle de 8.000 tonnes, grâce à l’utilisation de technologies modernes telles que les cages en HDPE, les systèmes de surveillance automatisés et diverses applications numériques. L’aquaculture en eaux saumâtres et douces sera réorganisée afin d’améliorer son efficacité et de garantir la sécurité biologique, tout en structurant des zones de production concentrées et des chaînes de valeur.

Par ailleurs, la protection des ressources halieutiques est renforcée grâce à la création de l’aire marine protégée de la baie de Quy Nhon, à la gestion des zones de conservation, à la mise en place de périodes de fermeture de la pêche et à la restauration des écosystèmes, tels que les récifs coralliens et les mangroves. Les actions de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sont également intensifiées.

En matière de transformation, Gia Lai encourage les investissements dans des usines modernes afin de privilégier les produits à haute valeur ajoutée plutôt que l’exportation de matières premières brutes.

En matière d’infrastructures et de services logistiques halieutiques, Gia Lai vise à développer le port de pêche de Tam Quan en un port intelligent, intégrant les technologies numériques et l’automatisation, avec l’ambition de devenir le premier centre d’enchères de thon océanique en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN