Le premier festival artistique "J'aime la langue de mon pays" fait sensation au Japon

"J'aime la langue de mon pays" est un programme organisé par l'Association de la protection des droits des artistes vietnamiens du spectacle musical (APPA) avec le désir de contribuer à la préservation de la langue vietnamienne, à la préservation de la culture vietnamienne ainsi qu'à l’amélioration de la vie culturelle des communautés vietnamiennes à l'étranger.

Le programme a connu quatre saisons réussies dans les pays d'Europe et d'Asie du Sud-Est. C'est la première fois que l'APPA organise ce programme au Japon avec la coopération de l'ambassade du Vietnam au Japon, de l'Union des associations des Vietnamiens au Japon (VUAJ) et de l'Association de liaison avec les Vietnamiens à l'étranger (ALOV).

Le programme "J'aime la langue de mon pays" au Japon a débuté le 1er mai et a attiré plus de 200 candidats. Les 17 meilleurs candidats étaient présents en finale le 13 juillet et le comité d'organisation a décerné la seule médaille d'or à Nguyên Trân Bao Trinh.

Présent à la cérémonie, le ministre conseiller de l’ambassade du Vietnam au Japon, Nguyên Duc Minh, a déclaré que des programmes significatifs tels que le festival artistique "J'aime la langue de mon pays" en 2024 au Japon contribueront à préserver et à développer la langue et la culture vietnamiennes pour les générations futures.

Il s’est déclaré convaincu que chaque candidat et chaque individu de la communauté vietnamienne au Japon continueront à maintenir et à promouvoir son amour pour la langue vietnamienne et la culture traditionnelle, construisant ainsi ensemble une communauté forte, unie et fière de l’identité nationale et toujours tournée vers la Patrie vietnamienne.

Il a également exprimé sa conviction du développement supplémentaire de ce festival, contribuant ainsi à attirer l'attention et la participation de la communauté vietnamienne au Japon et dans le monde entier.

