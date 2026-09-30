Prensa Latina souhaite renforcer sa coopération avec la VNA

Le journaliste Martin Hacthoun, de l’agence de presse cubaine Prensa Latina, a salué le partenariat stratégique avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) dans les domaines de l’information et du journalisme, renforcé par d’excellentes relations humaines entre leurs journalistes et professionnels.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du lancement de PRISMA, une publication de Prensa Latina consacrée au tourisme durable, Martin Hacthoun a souligné que ce magazine constituait un nouvel outil d’information permettant aux deux agences de renforcer les échanges de contenus fondés sur des informations fiables et vérifiées.

Grâce aux reportages publiés dans PRISMA sur le développement du tourisme durable en Amérique Latine, la VNA pourra utiliser ces articles pour les transmettre au public vietnamien. Ce partage d'information permettra de susciter l'intérêt des citoyens vietnamiens et de les inciter à voyager vers les destinations attrayantes de la région, a indiqué le journaliste cubain.

La cérémonie de lancement du magazine PRISMA s’est tenue au pavillon de Cuba, dans le cadre du salon international du tourisme FIT América Latina, qui a réuni plus de 350 exposants venus de 60 pays et territoires.

Le lancement de cette publication ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour renforcer la visibilité de Prensa Latina et approfondir son partenariat stratégique avec la VNA.

VNA/CVN