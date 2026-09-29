Une première intervention FETO réalisée avec succès au Vietnam

Le 26 septembre, l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie a réalisé avec succès, pour la première fois au Vietnam, une intervention FETO (occlusion trachéale endoluminale fœtoscopique) sur un fœtus atteint d’une forme sévère de hernie diaphragmatique congénitale.

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Cette technique complexe de médecine fœtale vise à favoriser le développement des poumons avant la naissance. La hernie diaphragmatique congénitale est une malformation grave qui, dans ses formes sévères, peut comprimer les poumons et entraîner une hypoplasie pulmonaire. Sans intervention prénatale, le risque de décès du nouveau-né peut atteindre 50%.

Photo : BV/CVN

L’intervention consiste à introduire, par fœtoscopie, un minuscule ballonnet dans la trachée du fœtus afin d’en bloquer temporairement le passage. Elle exige une grande précision, le fœtus étant encore très petit et mobile dans le liquide amniotique.

Jusqu’à présent, cette technique de pointe n’était maîtrisée que dans un nombre limité de pays et par un nombre restreint de spécialistes. Dans les pays développés, son coût peut dépasser 100.000 dollars par intervention.

Selon le professeur Nguyên Duy Anh, directeur de l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie, la réussite de cette première FETO au Vietnam témoigne de la capacité de l’établissement à maîtriser des techniques avancées de médecine fœtale. Elle constitue également une nouvelle étape dans le développement de cette spécialité au Vietnam.

Cette réalisation marque ainsi une avancée importante pour la médecine fœtale et l’obstétrique-gynécologie au Vietnam.

VNA/CVN