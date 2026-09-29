Hô Chi Minh-Ville : plus de 25,5 millions de passagers en trois mois de gratuité des bus

Plus de 25,5 millions de passagers ont emprunté les 134 lignes de bus gratuites de Hô Chi Minh-Ville en près de trois mois, soit une hausse de 47% sur un an.

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Photo : VNA/CVN

En trois mois de gratuité sur 134 lignes, le réseau de bus de Hô Chi Minh-Ville a transporté plus de 25,5 millions de passagers, tandis que de nombreux habitants commencent à modifier leurs habitudes de déplacement.

Avant la mise en place de cette politique, Phùng Xuân Tuât, domicilié dans le quartier de Phu Tho Hoa, utilisait principalement la moto avec sa famille, y compris pour les trajets relativement longs, comme celui entre son domicile et Suôi Tiên. Il avait toutefois déjà commencé à prendre régulièrement le bus à la place de la moto.

Depuis le 1er juillet, date du début de la gratuité, il recherche activement les lignes correspondant à ses besoins. L’application MultiGo lui permet de consulter plus facilement les itinéraires et l’a aidé à prendre progressivement l’habitude d’utiliser les transports publics. Il estime toutefois que le réseau doit encore être développé afin de faciliter les déplacements des habitants. Certains secteurs et ruelles ne sont pas encore desservis, obligeant les passagers à marcher sur de longues distances ou à faire appel à des services de transport via des applications.

Truong Van Hoc, domicilié dans le quartier de Bàn Co, explique pour sa part qu’il hésitait auparavant à utiliser les transports publics en raison notamment de la foule et des bousculades. Aujourd’hui, les bus sont plus confortables, ce qui l’a conduit à les utiliser plus régulièrement. "Au lieu de prendre la moto sous le soleil, je prends le bus, qui est plus sûr, plus frais et plus agréable, tout en étant meilleur pour la santé", témoigne-t-il, se déclarant également satisfait de la ponctualité actuelle des bus.

Depuis le 1er juillet 2026, Hô Chi Minh-Ville prend en charge intégralement le prix des billets sur 134 lignes pendant six mois, jusqu’au 31 décembre 2026. Durant la première phase, du 1er juillet au 30 septembre, les passagers peuvent voyager gratuitement sans obligation de vérification d’identité, afin de leur permettre de découvrir le service et de prendre l’habitude des transports publics. Du 1er octobre au 31 décembre, la gratuité sera maintenue, mais les passagers devront valider chaque trajet au moyen de leur carte d’identité à puce, de l’application VNeID, d’une carte bancaire, d’un portefeuille électronique, de l’application MultiGo ou d’autres moyens électroniques appropriés.

Les habitudes de déplacement évoluent

Selon Lê Hoàn, directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville, les 134 lignes concernées ont transporté 25.593.995 passagers entre le 1er juillet et le 19 septembre 2026, soit une hausse de 47% par rapport à la même période de 2025, avec une moyenne d’environ 315.975 passagers par jour. Le nombre de voyageurs a également progressé de mois en mois : 8.566.930 en juillet, en hausse de 40%, et 9.494.037 en août, soit une augmentation de 58% sur un an. Au cours de certaines semaines récentes, la progression a même atteint 60 à 70%.

La ville prévoit de poursuivre l’amélioration des infrastructures, des véhicules, des technologies et de la gestion du réseau. Des arrêts sont réaménagés et de nouveaux arrêts et abribus sont créés, notamment des modèles intelligents, parfois équipés de prises Type-C. Hô Chi Minh-Ville étudie également la création de voies réservées ou prioritaires, de parkings pour véhicules individuels, le développement du vélo public ainsi que de nouveaux modes de transport pour les secteurs difficilement accessibles en bus.

Ces résultats montrent que le bus devient progressivement une véritable option pour les déplacements quotidiens des habitants de la métropole.

VNA/CVN