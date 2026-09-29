Cà Mau : une tortue olivâtre de 70 kg relâchée en mer

Le 28 septembre vers 20h00, un pêcheur de la commune de Tân An, Pham Viêt Khai, a découvert dans ses filets une tortue pesant environ 70kg. Après l’avoir ramenée à terre pour lui prodiguer des soins temporaires, il a pris l’initiative d’alerter les gardes-frontières.

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Photo : VNA/CVN

Une tortue olivâtre d’environ 70kg a été relâchée dans son milieu naturel le 29 septembre grâce à la coordination entre le poste de garde-frontière de Tam Giang Tây, relevant du commandement des gardes-frontières de la province de Cà Mau, et la police de la commune de Tân An.

Le 28 septembre vers 20h00, un pêcheur de la commune de Tân An, Pham Viêt Khai, a découvert dans ses filets une tortue pesant environ 70kg. Après l’avoir ramenée à terre pour lui prodiguer des soins temporaires, il a pris l’initiative d’alerter les gardes-frontières. Les agents du poste de garde-frontière de Tam Giang Tây et la police communale ont alors procédé à un contrôle de l’état de santé de l’animal avant de le remettre à la mer le lendemain matin.

Photo : VNA/CVN

Selon le lieutenant-colonel Nguyên Minh Nhông, chef du poste de garde-frontière, cette espèce marine rare joue un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, mais sa population est exposée à un risque de déclin rapide. Le geste du pêcheur illustre la responsabilité croissante des habitants dans la protection de la faune sauvage et de la biodiversité marine.

Quelques jours auparavant, le 14 septembre, un autre pêcheur de la commune avait également remis aux autorités locales une jeune tortue marine de 3 kg capturée en mer, afin qu’elle puisse être relâchée dans son milieu naturel.

VNA/CVN