Trois membres de l’organisation terroriste "Viêt Tân" poursuivis en justice

Trois membres de l’organisation terroriste "Viêt Tân" ont été placés en détention provisoire après leur entrée illégale au Vietnam depuis le Cambodge, munis de faux documents.

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L’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Police a engagé le 28 septembre, des poursuites pénales contre Nguyên Duc Thuân, Hô Pham Hiêp Huy et Thai Công Truong Son et ordonné leur placement en détention provisoire pour enquêter sur des faits de "terrorisme", conformément au paragraphe 2 de l’article 299, ainsi que de "falsification de sceaux et de documents d’organismes et d’organisations", conformément au paragraphe 2 de l’article 341 du Code pénal.

À 21h50 le 18 septembre 2026, le poste-frontière de My Quy Tây, dans la province de Tây Ninh (Sud), a découvert et pris en flagrant délit trois personnes entrant illégalement au Vietnam depuis la frontière avec le Cambodge. Il s’agissait de Nguyên Duc Thuân, né en 1974 dans la province de Lâm Dông, de Hô Pham Hiêp Huy, né en 1975 à Hô Chi Minh-Ville, et de Thai Công Truong Son, né en 1980 dans la province de Dông Thap.

Nguyên Duc Thuân était en possession de deux fausses cartes d’identité au nom de Phan Duc Trung, portant sa propre photographie, ainsi que d’un passeport norvégien au nom de Nguyên Duc Thuân. Hô Pham Hiêp Huy détenait quant à lui un passeport australien au nom de Trân Hiêp.

Le 19 septembre 2026, le poste-frontière de My Quy Tây a remis les trois personnes et le dossier de l’affaire à l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de la province de Tây Ninh. Celle-ci les a ensuite transférés, avec le dossier, à l’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Police pour enquête et traitement conformément à ses compétences.

Au cours de l’enquête, les trois intéressés ont reconnu être membres de l’organisation terroriste "Viêt Tân" et être entrés illégalement au Vietnam munis de faux documents afin d’y mener des activités terroristes et de sabotage.

Sur la base des résultats de l’enquête, l’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Police a engagé, le 28 septembre, des poursuites contre les trois intéressés pour les faits précités et ordonné leur placement en détention provisoire. Le même jour, le Parquet populaire suprême a approuvé les décisions de poursuite et les ordonnances de placement en détention provisoire.

L’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Police poursuit actuellement ses investigations afin de clarifier les infractions commises par les intéressés et de les traiter conformément à la loi.

VNA/CVN