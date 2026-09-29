Le Vietnam veut restructurer ses infrastructures de recherche pour soutenir les technologies stratégiques

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a demandé d’accélérer la sélection des laboratoires nationaux clés conformément aux objectifs de la Décision N°1483/QD-TTg, en fonction de leurs capacités, des besoins réels et de leur potentiel à constituer des laboratoires de haut niveau dans les domaines des technologies stratégiques.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a demandé de revoir en profondeur les modalités d’investissement et de gestion du système des laboratoires, en passant d’investissements dispersés et isolés au développement d’infrastructures de recherche mutualisées. Il s’exprimait lors d’une réunion tenue le 29 septembre à Hanoï sur l’état du système national des laboratoires et des centres de recherche et d’essais, ainsi que sur les difficultés et les solutions liées à leur investissement, leur gestion, leur fonctionnement et leur utilisation mutualisée.

Il a demandé de procéder à un état des lieux complet des laboratoires clés ayant été investis et mis en service depuis 10 à 15 ans, afin d’identifier ceux qui doivent être investis, modernisés, utilisés en commun ou faire l’objet de mesures appropriées. Il a également demandé d’accélérer la sélection des laboratoires nationaux clés conformément aux objectifs de la Décision n° 1483/QD-TTg, en fonction de leurs capacités, des besoins réels et de leur potentiel à constituer des laboratoires de haut niveau dans les domaines des technologies stratégiques.

Selon le rapport présenté par le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh, le système de laboratoires, de centres de recherche et d’essais s’est constitué au fil de plusieurs périodes grâce au budget de l’État et à la mobilisation de ressources sociales. Il couvre un large éventail d’activités, allant de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée à la gestion publique ainsi qu’à la production et aux activités commerciales.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, le système présente encore de nombreuses insuffisances, notamment une infrastructure fragmentée. Sur les 16 laboratoires nationaux clés financés entre 2000 et 2013, 78% des équipements ont aujourd’hui plus de dix ans et sont pour la plupart obsolètes, avec un manque de pièces de rechange adaptées. L’efficacité de leur exploitation reste insuffisante. Si la plupart des établissements recensés déclarent un taux d’utilisation supérieur à 80%, environ 30% fonctionnent à moins de 50% de leur capacité ou restent peu efficaces, notamment en raison de financements insuffisants pour leur fonctionnement régulier et d’une faible connexion avec les besoins du marché.

Face à cette situation, le ministère des Sciences et des Technologies a identifié quatre principaux obstacles : la dispersion des investissements, des mécanismes financiers privilégiant l’acquisition initiale au détriment de la gestion du cycle de vie des équipements, une gouvernance hétérogène et un partage encore limité des infrastructures.

Pour y remédier, le projet approuvé par le gouvernement prévoit, d'ici 2030, la mise en service d'au moins huit laboratoires nationaux de pointe et de quatre centres de recherche et d'essais spécialisés dans les technologies de pointe.

Proposant plusieurs solutions, le vice-ministre Le Xuan Dinh a souligné que le principe général consistait à passer d'un investissement dans des laboratoires et des équipements individuels à un développement des capacités de recherche et d'essai tout au long du cycle de vie, à la connexion et au partage des ressources et à l'évaluation des résultats en fonction des produits.

Photo d'illustration : VNA/CVN

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a appelé à un changement profond de paradigme, passant d’investissements fragmentés au développement d’infrastructures de recherche partagées et à la constitution d’une chaîne de valeur allant de la recherche à la commercialisation.

Il a chargé le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec les ministères, secteurs et localités concernés, de recenser et de constituer une base de données ainsi qu’une cartographie des capacités du système national de laboratoires, de centres de recherche et d’essais, à achever au cours du mois de novembre 2026.

Le ministère des Sciences et des Technologies devra également, en coordination avec le ministère des Finances, examiner l’ensemble des difficultés liées à l’investissement, à l’acquisition, à la maintenance et au fonctionnement des laboratoires, et proposer en temps utile des solutions pour lever les obstacles liés aux mécanismes financiers.

Le vice-Premier ministre a enfin souligné la nécessité de distinguer clairement la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les activités orientées vers la commercialisation des produits dans les mécanismes de financement et d’évaluation. "L’esprit général est de passer rapidement des orientations et des projets à leur mise en œuvre, d’identifier et de lever en temps utile les difficultés, et de construire un système d’infrastructures de recherche suffisamment solide et accessible à tous pour en assurer une utilisation partagée et efficace", a-t-il souligné.

VNA/CVN