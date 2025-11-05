Première journée de travail du 14ᵉ plénum du Parti (XIIIᵉ mandat)

Dans la matinée, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a prononcé le discours inaugural. Au nom du Bureau politique, le président de la République Luong Cuong, a présidé le plénum. Le Comité central a mis en œuvre le processus de présentation du personnel au Bureau politique et au Secrétariat du XIVᵉ mandat.

Dans l'après-midi, le Comité central a poursuivi ses travaux sur les questions de personnel. Il a approuvé la proposition permettant à Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, de cesser d'exercer ses fonctions de président de la Commission centrale de contrôle (XIIIᵉ mandat) pour se consacrer à de nouvelles missions confiées par le Bureau politique.

Il a procédé au processus de présentation des candidats aux postes de vice-président de l'Assemblée nationale (XVᵉ législature), de président de la Commission centrale de contrôle (XIIIᵉ mandat) et de président de la Cour populaire suprême (mandat 2021-2026).

Le Comité central a élu Trân Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, au poste de président de la Commission centrale de contrôle (XIIIᵉ mandat).

Il a également présenté le personnel pour le Présidium, le Secrétariat et la Commission de vérification des mandats des délégués au 14e Congrès national du Parti.

Les délégués ont ensuite travaillé en groupes pour examiner le projet de rapport d'évaluation de la direction du Comité central du Parti (XIIIᵉ mandat) ; le projet de rapport sur la mise en œuvre du règlement de travail du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat ; le projet de rapport de la Commission centrale de contrôle ; le rapport-bilan sur la mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 concernant la poursuite de la réforme et la réorganisation de l'appareil politique pour un fonctionnement plus efficace.

