Aucunes victimes dans un incendie d’un centre commercial vietnamien en R. tchèque

Un incendie a été signalé le 10 juin au centre commercial Sapa de la communauté vietnamienne dans la capitale Prague. Les pompiers sur place l'ont été rapidement localisé et maîtrisé, contribuant ainsi à minimiser les pertes de biens et sans faire de victimes.

Photo : Ngoc Biên/VNA/CVN

L'ambassadeur Duong Hoài Nam et les responsables de la mission diplomatique du Vietnam en République du Vietnam se sont immédiatement rendus à l'endroit pour assister et aider les établissements concernés.

Selon les gestionnaires du centre commercial, l'incendie se produit à 1h00 (heure locale) sur un point de vente d'aliments et de biens de consommation. Le système de vigilance et les forces de sécurité du centre détectent rapidement l'incident et désactivent le personnel et les équipements pour maîtriser le feu.

Grâce à l'opportunité de déplacement des forces pertinentes, l'incendie n'a été que pour ses points de vente, avec des dommages préliminaires estimés à 87.245 USD.

La police et les bombes de Prague bloquent la zone d'incendie pour enquêter sur la cause. Selon les tests et les forces de sécurité, la source initiale peut avoir un court-circuit électrique.

Le centre commercial Sapa est situé dans le quartier Praga 4, avec une superficie de 40 ha, divisé en de nombreuses zones avec plus de 1.000 points de vente d'alimentation, de mode et de bien-être, de consommation et de services. Il compte également des restaurants, supermarchés, boutiques...

VNA/CVN