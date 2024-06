Inauguration du deuxième centre d'études vietnamiennes en Thaïlande

Le College of Asian Scholars (CAS) de la province thaïlandaise de Khon Kaen, dans le Nord-Est de la Thaïlande, et le consulat général du Vietnam à Khon Kaen ont inauguré samedi 8 juin un nouveau centre d'études sur le Vietnam dans le campus du collège.

Photo : VNA/CVN

Il s'agissait du deuxième centre de ce genre en Thaïlande, après le premier créé à l'Université Rajabhat d'Udon Thani. Cela reflète l'intérêt croissant pour le Vietnam et sa langue parmi les citoyens thaïlandais, ainsi que les efforts continus des agences représentatives vietnamiennes en Thaïlande pour promouvoir la langue vietnamienne dans les établissements d'enseignement thaïlandais.

Le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Chu Duc Dung, a estimé que le nouveau centre contribuerait à répondre efficacement à la demande de compétences en langue vietnamienne dans divers secteurs, notamment les agences gouvernementales et les organisations dans les domaines de l'enseignement, des affaires, de l'interprétation, du tourisme et d'autres.

Il a présenté sa vision de l'avenir du centre, encourageant les accords de coopération avec plusieurs universités vietnamiennes pour faciliter les échanges d'étudiants et les opportunités de travail. Il a également proposé d'introduire la langue vietnamienne directement dans le programme universitaire, ce qui pourrait lui permettre de devenir une matière officielle.

En outre, Chu Duc Dung a suggéré d'offrir des bourses aux étudiants vietnamiens et d'établir des liens entre les institutions scientifiques, technologiques, organisations et entreprises thaïlandaises et leurs homologues vietnamiens.

Pour l'avenir, le responsable a exprimé l'espoir que le centre nouvellement lancé maintiendra des échanges réguliers avec le centre établi à l'Université Udon Thani Rajabhat pour aligner leurs objectifs pour le développement de l'enseignement de la langue vietnamienne.

VNA/CVN