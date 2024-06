La diaspora invitée à participer à son grand événement au Vietnam

Le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger a invité mardi 4 juin les Vietnamiens d’outre-mer à inscrire leur participation avant le 30 juin à la 4 e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger et au Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l’étranger 2024.

Photo : VNA/CVN

La 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l’étranger 2024 seront organisés du 21 au 24 août à Hanoï sur le thème "Les Vietnamiens de l’étranger se donnent la main pour réaliser l’aspiration au développement national", a annoncé le comité relevant du ministère des Affaires étrangères.

Ces événements visent à évaluer les résultats de 20 ans de mise en œuvre de la résolution Nº36-NQ/TW du Politburo relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger, de diffuser largement les préconisations du Parti, les politiques et les lois de l’État en la matière et de promouvoir le soutien Vietnamiens résidant à l’étranger.

Cet événement représente une formidable opportunité pour les dirigeants du Parti, de l’État, des ministères, des branches et des localités d’écouter en personne les avis et les voeux de la diaspora vietnamienne; et un forum pour elle d’échanger sur les questions relatives au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Le comité d’organisation se charge des frais d’hébergement et de transport au Vietnam. Les délégués vietnamiens résidant à l’étranger prennent en charge leurs billets d’avion aller-retour. Les délégués qui sont au Vietnam assurent leur propre transport jusqu’au lieu de la conférence, a-t-il indiqué.

Les demandes peuvent être adressées aux numéros 84 989 728 506 ; 84 912 798 979 ou 84 855 769 999 ou par email: hoinghivk4@gmail.com.

Actuellement, la communauté vietnamienne à l’étranger compte environ 6 millions de personnes réparties dans 130 pays et territoires, dont plus de 80% dans des pays développés.

VNA/CVN