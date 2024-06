Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au Japon

Photo : Xuân Giao/VNA/CVN

Le vice-président du CC du FPV a exprimé sa joie face au développement de la communauté vietnamienne au Japon, grâce à la solidarité et l'entraide entre ses membres.

Il a souligné que les Vietnamiens au Japon apportaient une contribution importante au développement des relations entre les deux pays, affirmant que le Parti et l'État ainsi que le FPV soutenaient toujours les Vietnamiens à l'étranger et écoutaient leurs opinions.

Il a proposé à l'ambassade et aux associations vietnamiennes au Japon de continuer à recueillir les opinions des Vietnamiens au Japon sur divers problèmes, avant de s’engager à les présenter aux organes compétents.

Le 9 juin, à Tokyo, la délégation du CC du PCV a assisté à une cérémonie où l’ambassade du Vietnam au Japon a remis des certificats de mérite à 16 groupes et 35 individus pour leurs activités communautaires excellentes en 2023.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a affirmé le développement tant quantitatif que qualificatif de la communauté vietnamienne au Japon.

Il a déclaré espérer que la communauté vietnamienne au Japon continuerait à promouvoir la solidarité, la créativité et le sens des responsabilités pour contribuer davantage à l’édification d'une communauté vietnamienne de plus en plus développée et prospère au Japon.

Auparavant, les 7 et 8 juin, la délégation du Comité central du FPV a rencontré à Fukuoka des représentants d’associations vietnamiennes dans la région de Kyushu-Okinawa.

VNA/CVN