Des événements en faveur des Vietnamiens à l’étranger prévus en août

La 4 e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024 sur le thème "Les Vietnamiens de l'étranger se donnent la main pour réaliser l'aspiration au développement national", auront lieu du 21 au 24 août.

C’est ce qu’a annoncé la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, lors d’une rencontre avec la presse organisée dans l’après-midi du lundi 3 juin à Hanoï.

Cet événement visait à donner des informations sur les résultats de 20 ans de mise en œuvre de la résolution 36-NQ/TW du Politburo concernant les Vietnamiens à l'étranger, la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024.

Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, également responsable de la Commission d’État pour les affaires relatives aux Vietnamiens à l’étranger, la Conférence et le Forum permettront de continuer à renforcer la mise en œuvre des documents du Parti et du Politburo dans ce domaine, d’évaluer les résultats de 20 ans de mise en œuvre de la résolution 36-NQ/TW, de diffuser largement les préconisations du Parti, les politiques et les lois de l'État aux Vietnamiens à l'étranger, et de promouvoir le soutien aux Vietnamiens à l’étranger.

Les prochains événements permettront également aux Vietnamiens à l’étranger de présenter leurs opinions et leurs plans pour contribuer au développement du Vietnam en cette nouvelle conjoncture, a indiqué Lê Thi Thu Hang.

Concernant la résolution 36-NQ/TW, la vice-ministre a estimé que la résolution avait contribué à renforcer le sens des responsabilités dans la mise en œuvre du travail en faveur des Vietnamiens à l'étranger.

À l’intérieur du pays, ce travail est devenu une tâche de l’ensemble du système politique, du niveau central au niveau local. À l’étranger, la résolution 36 a été saluée par un grand nombre de Vietnamiens à l’étranger, a-t-elle indiqué.

En particulier, le travail visant à aider la diaspora à renforcer son statut juridique et à stabiliser sa vie dans le pays d'accueil est de plus en plus ciblé, a-t-elle ajouté.

Le travail de mobilisation des ressources des Vietnamiens à l'étranger pour contribuer au développement national a été encouragé. La préservation de la langue vietnamienne et la promotion de l’identité culturelle nationale a reçu une plus grande attention..., a-t-elle constaté.

Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, après 20 ans de mise en œuvre, la résolution 36 conserve toujours ses valeurs, démontrant la vision du Parti sur le travail en faveur des Vietnamiens à l'étranger.

