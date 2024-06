La presse cambodgienne salue des activités visant à préserver le khmer au Vietnam

Ces derniers jours, l'Agence Kampuchea Press (AKP) – l'Agence de presse nationale du Cambodge, le quotidien Koh Santepheap et le DAP News ont publié des articles et des images promouvant la conservation de la langue parlée et écrite dans les communautés ethniques minoritaires du Vietnam, en particulier l’enseignement de la langue khmère dans les villes et provinces du delta du Mékong.

Dans son article publié le 4 juin, le quotidien Koh Santepheap a déclaré que le Vietnam se dote d’une culture riche et diversifiée grâce aux identités culturelles de la communauté de 54 groupes ethniques.

Photo : VNA/CVN

Les politiques pertinentes du gouvernement vietnamien stipulent que la préservation de l'identité culturelle diversifiée des communautés ethniques, notamment du groupe ethnique khmer, consiste à préserver l'identité culturelle du peuple vietnamien en particulier et de la culture humaine en général, comme le décret n° 82 du gouvernement sur l'enseignement et l'apprentissage des langues et de l'écriture des minorités ethniques dans les établissements d'enseignement général et les centres de formation continue, la décision n° 1719 du Premier ministre approuvant le Programme national cible pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones de montagne pour la période 2021 - 2030 , y compris le contenu de la préservation de la langue, de l'écriture et de la culture de l'identité culturelle des minorités ethniques au Vietnam, apportant une contribution importante à la préservation de la langue et de l'écriture des communautés ethniques minoritaires en général et du peuple khmer du Vietnam en particulier.

Dans son article publié le du 3 juin, la page d'information Looking Today de DAP News a présenté des activités d'enseignement et d'apprentissage des langues ethniques dans des localités comptant un grand nombre d'ethnies khmères vivant au Vietnam.

L'article indiqué que le peuple khmer au Vietnam compte environ 1,2 million d'habitants, vivant principalement dans les provinces de Tra Vinh, Soc Trang, An Giang, Kien Giang... et fait partie intégrante du Vietnam.

Les localités comptant un grand nombre de Khmers au Vietnam donnent toujours la priorité à l'enseignement du khmer aux enfants ethniques, conformément à l'esprit et au contenu du décret n° 82 du gouvernement du Vietnam.

Selon l'article, en tant que l'une des localités comptant un grand nombre d'ethnies khmères vivant au Vietnam, le secteur de l'éducation des provinces de Tra Vinh et Soc Trang se concentre toujours sur la préservation et la promotion de l'identité culturelle du peuple khmer.

Plus précisément, dans la province de Tra Vinh, il existe actuellement 125 écoles qui enseignent la langue khmère à près de 36.000 élèves. En particulier, la province possède également l'Université de Tra Vinh, le premier et le seul établissement d'enseignement supérieur au Vietnam proposant des formations liées à la langue, à la culture et aux formes d'art traditionnelles du peuple khmer.

Concernant l'orientation future, le secteur éducatif de la province de Tra Vinh fixe l'objectif que d'ici 2025, 100% des écoles primaires soient qualifiés pour enseigner la langue khmère. Il est prévu que d'ici 2030, la province de Tra Vinh organisera l'enseignement de la langue khmère dans 100 % des collèges.

Dans son article publié le 4 juin sur la page d'accueil de la version khmère de l'AKP a présenté les activités d'organisation de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue khmère dans les provinces et villes du sud du Vietnam.

Selon l'AKP, la province de Soc Trang compte actuellement 10 internats ethniques, dont 102 classes de plus de 3.400 élèves, 134 écoles qui enseignent l'écriture khmère en faveur de 44.500 élèves qui sont des enfants du peuple khmer.

Selon l'AKP, pour assurer une bonne mise en œuvre du travail de préservation de la voix et de l'écriture du peuple khmer, le Comité populaire de la province de Soc Trang a chargé le secteur de l'éducation et de la formation d'élaborer un plan de formation de gestionnaires et d’enseignants de langue khmère, ainsi qu'en augmentant les investissements dans les installations et en appliquant les technologies de l'information aux activités d'enseignement de la langue khmère.

L'enseignement et de l'apprentissage des lettres khmères ces derniers temps a contribué au développement de l'éducation, en élevant les normes intellectuelles du peuple et en préservant la belle culture traditionnelle du peuple khmer en particulier et les Vietnamiens en général.

VNA/CVN