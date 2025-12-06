L'Inde et la Russie signent des accords dans plusieurs domaines

L'Inde et la Russie ont signé vendredi 5 décembre plusieurs accords et protocoles d'accord dans des domaines tels que la migration et la mobilité, la santé et la sécurité alimentaire, la coopération maritime et le commerce.

>> La Russie prête à discuter en détail du nouveau plan de paix pour l'Ukraine

>> Safran inaugure en Inde un site géant de maintenance pour son moteur d'avion vedette

>> La Russie bloque la populaire plateforme de créations de jeux Roblox

Photo : CTV/CVN

Ils ont été signés en présence du Premier ministre indien Narendra Modi et du président russe Vladimir Poutine, qui effectuait une visite officielle de deux jours en Inde, laquelle s'est achevée le jour même.

À cette occasion, l'Inde a annoncé qu'elle accorderait un visa touristique électronique gratuit de 30 jours aux ressortissants russes sur une base réciproque.

Selon une déclaration commune, MM. Poutine et Modi ont réaffirmé leur soutien au renforcement du partenariat stratégique spécial et privilégié liant les deux pays.

Les deux parties ont confirmé leur intention d'élargir leur coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment en ce qui concerne le cycle du combustible, le soutien tout au long de son cycle de vie pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Kudankulam, située dans l'État du Tamil Nadu (sud), et les applications non liées à l'énergie.

Xinhua/VNA/CVN