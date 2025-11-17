Vers le XIVe Congrès national du Parti

La jeunesse veut une stratégie dédiée aux ressources humaines

Dans le cadre des contributions au projet de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti, de nombreux cadres et représentants de la jeunesse ont souligné la nécessité d’une stratégie à long terme pour le développement des ressources humaines jeunes, considérées comme l’un des moteurs décisifs de la croissance du pays à l’ère numérique.

Cette consultation vise à mobiliser la sagesse collective, à affirmer le rôle maître du peuple et à enrichir la réflexion stratégique du Parti dans la définition des orientations majeures pour la prochaine décennie.

Les secrétaires de l’Union de la jeunesse de la Télévision vietnamienne et du Groupe Électricité du Vietnam (EVN), Nguyên Hoài Dam et Pham Xuân Minh Tri, ont salué la proposition de fusionner les rapports politique, socio-économique et de construction du Parti. Selon eux, cette intégration constitue une avancée notable, reflétant une approche systémique, globale et moderne du Parti dans la planification du développement national.

Ils estiment que le projet de document reflète fidèlement les réalités dynamiques du pays durant la période de Renouveau, tout en insufflant une forte aspiration à un Vietnam puissant, prospère et heureux.

Renforcer les compétences numériques et la créativité de la jeunesse

Selon Nguyên Hoai Dam, la place des jeunes – qui représentent plus d’un tiers de la population et près de la moitié de la main-d’œuvre – doit être davantage mise en avant. Les orientations relatives à l’éducation, à la science-technologie ou à l’innovation comportent certes des références implicites à la jeunesse, mais celles-ci restent encore trop générales.

Il recommande l’ajout d’un chapitre spécifique affirmant clairement que les jeunes constituent la force d’avant-garde de l’innovation, du développement numérique et de la défense de la Patrie.

Pour traduire ces orientations en politiques concrètes, il propose l’introduction d’indicateurs mesurables, tels que la proportion de jeunes formés aux compétences numériques, le taux de jeunes créateurs d’entreprises innovantes ou encore la part de cadres de moins de 35 ans dans les plans de relève. Inscrits dans le document politique, ces objectifs constitueraient des engagements forts permettant de mobiliser et de responsabiliser l’ensemble de la jeunesse.

Soulignant le rôle stratégique de la communication dans la formation citoyenne des jeunes, Nguyên Hoài Dam suggère de mettre en place une stratégie nationale de communication pour la jeunesse vietnamienne, ainsi qu’un Programme national de développement des compétences numériques et de la pensée créative. Ce programme viserait non seulement à renforcer les compétences techniques, mais aussi à promouvoir l’esprit d’initiative, la responsabilité numérique et la culture civique.

Des politiques spécifiques pour les jeunes cadres dans les entreprises publiques

Pour sa part, Pham Xuân Minh Tri estime que les jeunes doivent être définis comme une ressource prioritaire pour mener à bien les grandes transformations évoquées dans le projet : transition numérique, transition verte, transition énergétique et transformation qualitative des ressources humaines. Leur capacité d’adaptation rapide, leur maîtrise technologique et leur aptitude à relever des défis nouveaux en font un levier essentiel de modernisation.

Il recommande l’élaboration d’une stratégie ciblée de développement des ressources humaines jeunes, axée sur la formation aux technologies de base, la participation aux grands projets nationaux et la mise en place de mécanismes encourageant l’audace, la créativité et le sens des responsabilités. Il insiste particulièrement sur la nécessité de politiques spécifiques en faveur des jeunes cadres des entreprises d’État, qui jouent un rôle crucial dans les infrastructures stratégiques du pays.

Au sein d’EVN, la jeunesse constitue déjà l’un des piliers des programmes de modernisation, qu’il s’agisse du développement des réseaux électriques intelligents, de l’automatisation des postes ou de l’application de l’intelligence artificielle dans la prévision et l’exploitation du système. Les jeunes ingénieurs se trouvent en première ligne dans la conception, la programmation et l’optimisation des solutions numériques.

Portés par leur confiance envers la direction du Parti et par l’aspiration nationale au progrès, les jeunes de la Télévision vietnamienne et d’EVN affirment leur disponibilité à assumer de nouvelles responsabilités, contribuant activement à l’édification d’un Vietnam puissant, prospère et heureux.

