Le Vietnam, moteur de la reprise des introductions en bourse en Asie du Sud-Est

Le marché vietnamien des capitaux s'est imposé en 2025 comme un catalyseur majeur de la reprise boursière en Asie du Sud-Est.

Selon le dernier rapport du cabinet Deloitte, le Vietnam a brillé grâce à deux introductions en bourse (IPO) d'envergure dans le secteur financier, totalisant environ un milliard de dollars. Les levées de fonds des compagnies par actions des bourses de Techcom Securities (525 millions de dollars) et de VPBank Securities (484 millions de dollars) ont propulsé la croissance régionale, dont la valeur totale des capitaux mobilisés a bondi de 53% pour atteindre 5,6 milliards de dollars.

Cette dynamique est largement soutenue par les réformes gouvernementales vietnamiennes visant à rationaliser les procédures de cotation, renforçant ainsi la transparence et la confiance des investisseurs internationaux.

Tay Hwee Ling, responsable chez Deloitte, observe une mutation structurelle du marché régional vers "moins de transactions, mais de plus grande taille", le montant moyen par opération ayant plus que doublé pour s'établir à 65 millions de dollars.

Dans ce paysage, si Singapour maintient son statut de place financière de premier plan avec 1,6 milliard de dollars levés.

Pour 2026, Deloitte anticipe une stabilité accrue, prévoyant que les investisseurs privilégieront les entreprises à forte rentabilité et gouvernance solide, bien que les incertitudes macroéconomiques et les tensions commerciales incitent à une vigilance stratégique quant au calendrier des futures émissions.

VNA/CVN