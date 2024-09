Vietnam - Laos

Les relations spéciales constituent un bien commun inestimable

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith et son épouse effectueront une visite d'État au Vietnam du 10 au 13 septembre 2024.

Cette visite sera faite à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse. Il s'agit d'une activité de politique étrangère particulièrement importante pour les deux Partis et les deux pays.

Selon les prévisions, les deux dirigeants s'informeront de la situation de chaque Parti et de chaque pays, échangeront sur la situation internationale ; évalueront les résultats obtenus dans la coopération lors de ces derniers temps. Notamment, ils définiront des orientations pour améliorer l'efficacité de la coopération dans les temps à venir afin de répondre aux intérêts des deux peuples, pour la paix, la stabilité et la coopération au développement dans la région et le monde, a fait savoir Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti.

Au cours de ces dernières années, les relations Vietnam - Laos n'ont cessé d'être consolidées et développées de manière plus approfondie et efficace dans tous les domaines, apportant une contribution importante au maintien de la stabilité politique et au développement socio-économique, garantissant la défense et la sécurité nationales de chaque pays. Les deux parties ont effectivement mis en œuvre des accords, des plans et des programmes de coopération bilatéraux.

Les relations politiques étroites et la confiance entre les deux pays continuent d'être renforcées. Les deux parties réaffirment constamment que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos sont un bien commun inestimable des deux Partis et des deux peuples, qui doit être préservé, promu et transmis aux générations futures.

Les deux parties ont promu les mécanismes de coopération existants, en même temps révisé et ajusté les mécanismes et déployé de nouveaux mécanismes de coopération, discuté de la coopération sur les questions stratégiques, les lignes directrices et les politiques liées à la sécurité et au développement de chaque pays. Les échanges réguliers de délégations de haut niveau sous diverses formes ont contribué à approfondir les relations spéciales Vietnam - Laos.

Les deux parties ont bien organisé les activités de politique étrangère entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, et ont signé de nombreux documents de coopération dans de nombreux domaines importants.

Les deux parties ont collaboré pour organiser des cours de formation à court terme pour les gestionnaires et fonctionnaires de différents niveaux du Laos sur la théorie politique de haut niveau, ainsi que pour les professeurs des écoles politiques. Elles coopèrent également avec le Cambodge pour organiser un programme de formation pour les jeunes cadres des provinces frontalières des trois pays (Vietnam, Cambodge et Laos).

Elles continuent de renforcer les échanges théoriques, le partage d'informations et d'expériences en matière d'édification du Parti, de renforcement du système politique, de développement socio-économique, tout en garantissant la stabilité macroéconomique, la défense et la sécurité. Elles élargissent également les relations extérieures et l'intégration internationale, tout en intensifiant la propagande et l'éducation sur l'histoire et la tradition des relations spéciales Vietnam - Laos, ainsi que sur les réalisations remarquables de chaque pays.

Les deux pays collaborent également dans la construction et la restauration des monuments historiques liés aux relations bilatérales dans chaque pays. La coopération en matière de défense, de sécurité et d'affaires étrangères continue d'être maintenue, constituant l'un des piliers importants dans les relations Vietnam - Laos.

En outre, les deux parties continuent d'assurer la sécurité, de maintenir des frontières pacifiques, l'ordre social et la sécurité dans chaque pays. Elles sont prêtes à coopérer étroitement pour prévenir et lutter contre "l'évolution pacifique", les "émeutes et les complots de renversement", les criminalités transnationales, en particulier celles liées à la drogue.

Elles partagent également des expériences et se soutiennent mutuellement dans la construction des forces armées et la formation des ressources humaines. Elles collaborent dans la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre.

Le Vietnam a collaboré étroitement et continue de soutenir le Laos en termes de matériel, d'équipements ainsi que d'expérience pour que le Laos puisse assumer avec succès le rôle de président de l'ASEAN/AIPA cette année.

Les deux parties collaborent efficacement au sein des forums multilatéraux, contribuant à renforcer le prestige et la position de chaque pays. La coopération bilatérale en matière d'économie, de culture, d'éducation, de science et technique a connu des changements positifs. Les deux pays ont échangé leurs expériences en matière de gestion et d'administration macroéconomiques.

À ce jour, le Vietnam compte 256 projets d'investissement au Laos avec un capital d'investissement total de plus de 5,5 milliards d’USD, le capital réalisé accumulé à ce jour atteignant 2,8 milliards d’USD.

Au cours des 7 premiers mois de 2024, 6 nouveaux projets ont été autorisés avec un capital d'investissement atteignant 36,7 millions d’USD, soit une augmentation de 39,5 % par rapport à la même période de 2023.

Le commerce Vietnam - Laos a atteint 1,6 milliard d’USD en 2023. Au cours des sept premiers mois de 2024, il a atteint environ 1,1 milliard d'USD, soit une hausse de 16,7% en glissement annuel.

Les deux parties continuent de se concentrer sur la mise en œuvre du protocole d'accord entre les deux gouvernements sur la stratégie de coopération dans le domaine des transports pour la période 2016-2025, avec une vision jusqu'en 2030 ; de promouvoir la recherche de sources de capitaux pour mettre en œuvre des projets clés.

En outre, elles continuent de mettre activement en œuvre le mémorandum d'accord entre les deux gouvernements sur le développement de projets hydroélectriques au Laos, l'achat et la vente d'électricité entre les deux pays.

Elles accordent une attention particulière à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation. En 2024, le Vietnam accordera 1.120 bourses au Laos et le Laos attribuera 60 bourses au Vietnam. Les soins médicaux pour les cadres et les citoyens lao au Vietnam, en particulier dans les provinces frontalières, ainsi que la coordination des consultations médicales à distance continuent de recevoir une attention particulière.

De nombreuses activités d'échanges culturels, artistiques et sportifs sont organisées régulièrement, contribuant au renforcement de la compréhension entre les deux peuples et à l'approfondissement des relations entre le Vietnam et le Laos.

La visite d'État au Vietnam du secrétaire général et président du Laos, Thongloun Sisoulith, sera un jalon important dans l'histoire des relations entre les deux pays, contribuant à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, à porter ces relations à une nouvelle hauteur, de plus en plus profond, efficace et concret. Elle apportera la prospérité aux peuples des deux pays et contribue à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

