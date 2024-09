Entre le Vietnam et la Russie, des partenaires stratégiques et de véritables amis

Le journaliste Pavel Vinodurov a fait ce commentaire dans un article publié sur la Revue russe Monde multipolaire sur l'importance de ce voyage d'affaire du dirigeant vietnamien en Russie.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, lors d'une rencontre avec le président de la Russie Vladimir Poutine à Hanoï, le plus haut législateur du Vietnam Trân Thanh Mân a souligné le développement renforcé des relations entre les deux organes législatifs.

Dans la Déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique intégral dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié entre la Russie et le Vietnam, cette coopération parlementaire a été mentionnée.

L'auteur de l'article a souligné que Moscou partageait également ce point de vue et que la prochaine visite du président de l'AN, Trân Thanh Mân, constituait une étape importante dans la consolidation des relations intégrales entre les deux pays et dans l'élargissement de contacts politiques et économiques entre la Russie et les pays de la région Asie-Pacifique.

Avant sa visite, Trân Thanh Mân a déclaré que le Vietnam était déterminé à développer les relations de coopération avec la Russie dans tous les domaines pour l’intérêt commun, pour la paix et la stabilité dans le monde. Il s'est déclaré convaincu que la coopération interparlementaire était l'une des fondements pour développer une bonne amitié et une bonne coopération traditionnelles entre les deux pays.

VNA/CVN