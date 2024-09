La société de conseils McKinsey apprécie les perspectives économiques du Vietnam

Toutes les économies de cette région ont enregistré une croissance du PIB, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande ayant connu les taux de croissance annuels les plus élevés au cours des quatre derniers trimestres.

Les moteurs de la croissance étaient évidents dans toutes les économies d’Asie du Sud-Est, notamment une consommation élevée et une production et des exportations en hausse, suite à l’amélioration de la demande mondiale, en particulier dans le secteur de l’électricité. Le Vietnam et les Philippines restaient les deux économies les plus dynamiques de la région, avec une croissance respective de 6,9% et de 6,3%, tandis que la Malaisie occupait la troisième place, avec une croissance de 5,9%.

L'économie vietnamienne a enregistré une croissance du PIB au deuxième trimestre 2024 à 6,9%, contre 5,6% au premier trimestre. L'industrie et les services ont largement contribué à cette croissance grâce à de fortes augmentations de la production. La consommation privée continuait à s'améliorer et devrait croître fortement tout au long de 2024, tandis que le secteur des exportations continuait de croître suite à une reprise mondiale tirée par des secteurs tels que les smartphones, l'électronique et le textile.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont affiché une forte croissance au 2e trimestre 2024, renforçant la position du Vietnam en tant que destination d'investissement fiable.

Cependant, l'inflation continuait d'augmenter, en raison de la hausse des salaires, ce qui exerce une pression sur la politique de taux d'intérêt de fonctionnement de la Banque d'État du Vietnam.

Concernant les perspectives macroéconomiques, avec un taux de croissance du PIB supérieur, le Vietnam se rapproche progressivement de l'objectif de croissance fixé par le gouvernement de 6 à 6,5% pour l'ensemble de l'année 2024. L'industrie manufacturière est le principal moteur de croissance, tandis que l'industrie et les services ont enregistré une forte croissance. Le secteur de la construction a également enregistré une forte reprise grâce à l'augmentation des dépenses publiques.

Concernant le commerce, les exportations du Vietnam ont enregistré une forte augmentation de 12,5%, bien que toujours inférieure au record de 18% du premier trimestre 2024.

L'activité industrielle a augmenté de 8,55%, la fabrication et l'électricité étant les deux sous-secteurs à la croissance la plus rapide. Cela marque un changement fort dans le secteur manufacturier grâce aux perspectives de reprise de la demande mondiale.

Les flux d'investissements étrangers (IDE) étaient l'un des points positifs du deuxième trimestre 2024, avec des IDE déployés à 6,2 milliards d'USD, en hausse par rapport aux 4,6 milliards d'USD enregistrés au trimestre précédent. De fortes augmentations des IDE pourraient stimuler l'économie vietnamienne au cours des prochains trimestres, tout en soutenant la position du Vietnam en tant que destination d'investissement importante pour les entreprises étrangères.

Même si les risques mondiaux pour l’économie ne sont pas minimes, les marchés d’Asie du Sud-Est ont fait preuve de résilience au 2e trimestre 2024. L'économie vietnamienne semble connaître une forte croissance, il est donc particulièrement nécessaire de saisir davantage d'opportunités dans certains domaines.

