Assemblée nationale

Pour une mise en œuvre drastique des résolutions sur la supervision thématique

Après une journée et demie de travail, les séances de questions au gouvernement dans le cadre de la 36 e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN), ont pris fin ce jeudi après-midi 22 août.

>> AN : questions-réponses sur la culture, le tourisme, l’agriculture, et le commerce

>> Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice répond aux questions de députés

>> Le Comité permanent de l'Assemblée nationale cherche des solutions à la cybercriminalité

Photo : VNA/CVN

Sur la base des résultats des séances de questions au gouvernement, le Comité permanent de l'AN publiera une résolution sur les questions, spécifiant les exigences concrètes pour chaque question, y compris des délais clairs pour la mise en œuvre et l'achèvement, a déclaré le président de l'AN, Trân Thanh Mân.

Ce dernier a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de maintenir la mise en œuvre effective des projets, stratégies, plans directeurs et plans approuvés pour assurer la sécurité énergétique, la sécurité et la tarification de l'électricité ; d'améliorer le cadre juridique du commerce des carburants ; et de développer des solutions à long terme pour la gestion et le stockage des réserves nationales d'essence et de pétrole. Le ministère doit mener à bien la gestion du marché, la prévention et le contrôle de la contrebande, de la fraude commerciale, des contrefaçons et des produits de mauvaise qualité ; et créer des conditions favorables pour stimuler les activités d'importation et d'exportation.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été invité à continuer de perfectionner les politiques et les lois relatives aux marques et aux labels des produits agricoles clés ; à améliorer les prévisions ; à mettre en œuvre de manière proactive des mesures pour répondre au changement climatique; et à garantir les ressources en eau pour la production et la vie quotidienne.

Trân Thanh Mân a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d'émettre des orientations sur les politiques qui n'ont pas encore été mises en œuvre en vertu de la résolution n° 08-NQ/TW du Politburo du 6 janvier 2017 concernant le développement du tourisme en tant que secteur économique clé. Le ministère devrait créer des mécanismes pour encourager et mobiliser les ressources sociales pour l'investissement dans la culture et l'industrie culturelle, et mettre en œuvre des mesures strictes pour lutter contre les violations des normes éthiques sociales.

Lutter drastiquement contre la corruption

Le plus haut législateur a demandé au ministère de la Justice de lutter drastiquement contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs dans l'élaboration des lois ; et de rechercher et de proposer des amendements à la Loi sur l'expertise judiciaire pour remédier rapidement aux difficultés et aux obstacles dans les activités d'expertise judiciaire, trouver des solutions pour améliorer l'exécution des jugements administratifs et améliorer l'efficacité de la récupération des biens dans les affaires pénales liées à l'économie et à la corruption.

Par ailleurs, le ministère de la Police doit continuer à perfectionner les politiques et les lois liées à la sécurité, à l'ordre public et à la sûreté, ainsi qu'à la lutte contre la criminalité et les violations de la loi en matière de sécurité et d'ordre, a déclaré Trân Thanh Mân. Il est nécessaire de renforcer la lutte contre tous les types de criminalité, en particulier les criminalité organisées, les criminalités liées aux prêts usuriers, les criminalités transnationales impliquant des éléments étrangers, etc. Il faut également organiser l'exécution efficace des procédures de réception et de traitement des dénonciations et des signalements de crimes.

Le président de l'AN a demandé à l'Inspection du gouvernement d'examiner et de résoudre de manière approfondie les plaintes et dénonciations en suspens, compliquées et prolongées ; et d'améliorer la qualité des activités de sensibilisation et d'éducation juridique, ainsi que la formation à l'accueil des citoyens et au traitement des plaintes et des dénonciations.

En outre, la Cour populaire suprême doit se concentrer sur des solutions pour accélérer les progrès et améliorer davantage la qualité des jugements dans le processus de traitement des affaires, tandis que le Parquet populaire suprême doit accomplir efficacement sa mission de lutte contre les condamnations injustifiées, a souligné Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'AN a souligné que le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, a souvent souligné le rôle crucial et la nécessité urgente de faire progresser le développement institutionnel, de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles pour stimuler le développement socio-économique, d'assurer la défense et la sécurité nationales et de lutter contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs. Par conséquent, les séances de questions au gouvernement ont contribué à faire avancer ces tâches et exigences importantes, a-t-il affirmé.

Plus tôt dans la matinée, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Lê Thành Long, a clarifié un certain nombre de questions connexes relevant de la responsabilité du gouvernement.

En réponse aux avis du Comité permanent de l'AN et des députés, le Premier ministre continuera à diriger les ministères, les secteurs et les localités pour qu'ils fassent plus d'efforts dans la mise en œuvre des résolutions du Comité permanent de l'AN concernant la supervision thématique et les questions au gouvernement, a déclaré Lê Thành Long.

VNA/CVN