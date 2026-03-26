Projet de Loi sur la capitale (amendé)

Pour que la culture soit un moteur de développement

Le Prof. associé - Docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, estime qu’avec une préparation minutieuse et une vision à long terme, les dispositions du projet de Loi amendé sur la capitale contribueront à lever les obstacles et à créer un environnement favorable au développement, afin de stimuler les industries culturelles.

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Photo : VNA/CVN

S’agissant des mécanismes et politiques spécifiques visant à préserver les valeurs culturelles tout en favorisant le développement des industries culturelles et créatives, Bùi Hoài Son a indiqué que l’amendement de la Loi sur la capitale ne devait pas seulement lever les blocages, mais aussi définir de nouvelles orientations et établir un nouveau cadre institutionnel permettant à la culture de jouer un rôle moteur dans le développement du pays, en direction des grandes métropoles du monde.

Le projet de Loi sur la capitale (amendé) comprend de nombreuses politiques majeures liées au développement culturel. Par exemple, il confie au Conseil populaire municipal la mission de définir des politiques de soutien au développement des zones commerciales et culturelles, des zones d’industries culturelles ainsi que des institutions culturelles. Parallèlement, des politiques préférentielles et de soutien sont prévues pour les personnes actives dans le domaine culturel, telles que les artisans, les artistes, les sportifs et les entraîneurs. En outre, des mécanismes sont envisagés afin de mobiliser des ressources issues de la société pour le développement de la culture.

Ce projet de loi amendé prévoit également une décentralisation de certaines compétences au Comité populaire municipal, notamment en matière d’établissement de listes et d’inventaire du patrimoine dans les zones concernées par le déplacement d’usines, les zones urbaines ou les secteurs soumis à des opérations de libération de terrains. Ces dispositions revêtent une importance majeure pour la préservation et la valorisation des valeurs culturelles de la capitale dans les années à venir.

Créer de nouvelles valeurs

Photo : VNA/CVN

Toujours selon M. Son, Hanoï doit affirmer clairement son rôle à travers des politiques préférentielles et exceptionnelles qui se concentrent sur des axes stratégiques, ciblant à la fois les atouts de la capitale et les blocages auxquels les institutions et les industries culturelles sont confrontées. "Lorsque les politiques sont conçues de manière pertinente et adéquate, Hanoï disposera de davantage de conditions pour créer de nouvelles valeurs", a-t-il souligné.

"En ce qui concerne les avancées majeures du projet de loi, j’apprécie particulièrement les politiques liées aux industries culturelles. En réalité, ces dernières ont connu des progrès significatifs ces dernières années, et Hanoï joue un rôle moteur dans le développement des industries culturelles à l’échelle nationale. Ainsi, avec des politiques de soutien plus fortes dans ce domaine, le rôle de locomotive et de régulation de Hanoï sera encore davantage affirmé", a partagé M. Son.

En réalité, le développement du commerce associé à la culture ou aux industries culturelles contribuera à la mise en place d’un cadre juridique favorable. Il s’agit également de l’un des enjeux majeurs que le secteur culturel vietnamien doit résoudre afin de valoriser efficacement son potentiel existant.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, notamment en 2025, de nombreux produits culturels tels que le cinéma, la musique ainsi que d’autres secteurs des industries culturelles ont connu une forte dynamique de développement. Selon M. Son, le fait de continuer à entretenir cette dynamique, tout en tirant parti des atouts de la capitale - carrefour d’une riche histoire, de patrimoines et de valeurs culturelles remarquables - contribuera à diffuser et à valoriser ces richesses culturelles, favorisant ainsi un développement durable.

M. Son estime qu’avec une préparation minutieuse et une vision à long terme, les dispositions du projet de loi révisé sur la capitale contribueront à lever les blocages liés aux mécanismes de partenariat public-privé, à l’utilisation des terres ainsi qu’à de nombreuses autres politiques connexes. Une fois ces obstacles levés, l’environnement de développement des industries culturelles deviendra plus favorable et plus ouvert.

"Plus important encore, les start-up créatives auront davantage d’opportunités pour se développer fortement, tandis que l’écosystème culturel et des industries culturelles de Hanoï sera nourri et élargi. Nous pouvons ainsi espérer l’émergence d’un nombre croissant d’entreprises culturelles, contribuant à dynamiser la culture de la capitale ainsi que celle du Vietnam dans les années à venir", a estimé Bùi Hoài Son.

Vân Anh/CVN