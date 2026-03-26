La légende du patinage Surya Bonaly sur la glace vietnamienne

Le 24 mars, à la patinoire Vincom Ice Rink Royal City à Hanoï, la Fédération vietnamienne de roller et de patinage, en coordination avec l’ambassade de France, a organisé une séance d’entraînement et d’échanges avec la légende du patinage Surya Bonaly.

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L’événement visait à renforcer les compétences des jeunes patineurs vietnamiens tout en insufflant une nouvelle dynamique au développement du patinage artistique dans le pays.

Photo: VNA/CVN

La présence de Surya Bonaly a offert une opportunité rare aux jeunes patineurs vietnamiens. Au cours du programme, la championne française a partagé son expérience, prodigué des conseils techniques et encouragé la nouvelle génération. Forte d’un palmarès remarquable - triple vice-championne du monde, quintuple championne d’Europe et participante à trois éditions des Jeux olympiques -, elle incarne une source d’inspiration majeure pour la communauté sportive.

Au-delà de la technique, Surya Bonaly insiste sur l’envie d’apprendre: “Les gens sont gentils, les enfants sont admirables et très polis, donc c'est agréable de pouvoir donner des conseils et de transférer ma passion et mon expérience à la nouvelle génération. Certains sont débutants, mais ce n'est pas grave. J'entraîne tous les niveaux. J'entraîne rarement des champions qui font des quadruples. Pour moi, le plus important, c'est de donner à des gens qui ont vraiment envie d'apprendre”.

Selon Trinh Thi Trang, secrétaire générale de la Fédération vietnamienne de roller et de patinage, la venue d’une athlète de ce niveau contribue non seulement à améliorer le niveau technique des sportifs, mais aussi à inspirer l’ensemble de la communauté. Elle s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la coopération internationale de la Fédération, avec pour objectif de rapprocher le patinage artistique vietnamien des standards régionaux et internationaux.

L’événement a également mis en lumière le potentiel de développement de cette discipline au Vietnam. Malgré des contraintes liées aux infrastructures et aux conditions d’entraînement, les jeunes athlètes ont démontré une forte motivation et un réel engagement. La participation de Surya Bonaly constitue ainsi un levier important pour encourager les sportifs à poursuivre leur parcours dans un sport encore émergent dans le pays.

VNA/CVN