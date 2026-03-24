Hô Chi Minh-Ville

Le Jardin botanique et zoologique de Saïgon a célébré son 162e anniversaire

Le Jardin botanique et zoologique de Saïgon a célébré, le 22 mars, son 162 e anniversaire. Ce programme commémoratif a rassemblé de nombreux habitants et touristes autour de cet espace fondé en 1864, véritable lieu de mémoire pour des générations de Saïgonnais.

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À l’origine, les Français ont créé le zoo et jardin botanique dans le but de sensibiliser la population à la protection de la nature, tout en servant de centre de recherche pour les scientifiques. Jean-Baptiste Louis Pierre en fut le premier directeur et est également considéré comme le "père" de milliers d’arbres centenaires qui bordent aujourd’hui les rues de la ville. Botaniste français, il avait auparavant occupé, au début des années 1850, le poste de directeur du Jardin botanique de Calcutta.

En 1865, il devint le premier directeur de ce qui était alors uniquement un jardin botanique. Sous sa direction, de nombreuses solutions ont été mises en place pour développer les infrastructures, ainsi que pour collectionner des espèces animales et végétales rares provenant de différentes régions du monde.

Lors de la cérémonie, l’établissement a également annoncé le lancement de son site officiel Saigonzoo.vn, permettant au public de consulter des informations, d’acheter des billets ou de choisir des programmes éducatifs sur la nature destinés aux écoles et aux institutions pédagogiques.

"Quand j’étais enfant, mes parents m’emmenaient ici pour jouer ; à l’époque, c’était une grande joie et une excitation pour les enfants. Aujourd’hui que j’ai moi-même un enfant, je l’y emmène pour qu’il découvre les plantes et les animaux. Dans une ville où les bâtiments sont serrés les uns contre les autres, disposer d’un lieu rempli de verdure et d’animaux est très bénéfique et concret pour les enfants. En entrant ici, la chaleur et le bruit de la rue s’estompent ; on peut entendre le chant des oiseaux et les cris des gibbons, et même les adultes comme moi se sentent apaisés et détendus", a confié Mme Thanh Tâm, habitante de l’arrondissement de Bình Thạnh.

Le Jardin botanique et zoologique de Saïgon abrite actuellement plus de 2.000 animaux appartenant à 135 espèces, dont de nombreuses espèces rares telles que le faisan argenté, le douc, le gibbon à joues jaunes, le cerf doré, le léopard nébuleux ou encore le chat-léopard. On y recense également plus de 2.500 arbres représentant plus de 900 espèces végétales conservées.

Récemment, l’établissement a fortement investi dans son image et ses plateformes sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, attirant ainsi un large public. Grâce à une approche renouvelée et plus moderne, le zoo connaît un renouveau avec une augmentation de ses revenus, garantissant les salaires des employés et le maintien de ses activités.

À cette occasion, il a également présenté deux publications intitulées "Trésor au cœur de la ville" et "Collection Nature fascinante". Réalisées en collaboration avec la maison d’édition Trẻ (Jeunesse), ces œuvres visent à diffuser les connaissances sur la faune et la flore auprès de la communauté, en particulier des jeunes générations.

Un moment marquant de cette célébration est l’arrivée d’un nouveau membre : un bébé poney nommé Cacao. Selon les informations du zoo, le 11 mars 2026 au soir, la jument miniature Thi Mai a donné naissance avec succès à son petit. Le fait que cette naissance ait lieu durant l’année du Cheval (Bính Ngọ) renforce encore la signification particulière de cet événement.

Tout au long du mois de mars, le Jardin botanique et zoologique de Saïgon propose de nombreuses offres promotionnelles attractives pour les visiteurs, notamment un tarif unique de 40.000 dôngs pour les personnes dont l’anniversaire tombe ce mois-ci, celles portant l’áo dài ainsi que les membres de l’Union de la jeunesse.

Texte et photos : Minh Thu/CVN