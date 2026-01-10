Un cadre juridique solide nécessaire au développement et à l’innovation de Hanoï

Les amendements actuels à la Loi sur la capitale doivent adopter une approche novatrice et à long terme, en fournissant un cadre juridique solide permettant à Hanoï d’exploiter pleinement son potentiel unique, de tester de nouveaux modèles et d’expérimenter de nouvelles approches, tout en garantissant la discipline, la transparence et l’intérêt public, a déclaré samedi 10 janvier le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

>> Communiqué du 15ᵉ Plénum du Parti communiste du Vietnam

>> Hanoï s'attaque au déséquilibre du rapport de masculinité à la naissance

>> Hanoï en tête de l'Indice du commerce électronique vietnamien 2025

>> Hanoï propose de suspendre la circulation ferroviaire dans la "rue du train"

Photo : VNA/CVN

Le leader du Parti a formulé cette exigence lors d’une séance de travail avec le Bureau permanent du Comité du Parti de Hanoï, consacrée à l’examen d’une proposition de plan directeur à 100 ans pour la capitale, comprenant des réformes institutionnelles, un modèle de développement socio-économique projeté et un objectif de croissance à deux chiffres.

Lors de la réunion, il a félicité Hanoï pour ses progrès en matière de développement global en 2025, soulignant que le Comité municipal du Parti avait concentré ses efforts sur la résolution des problèmes urgents et persistants de la capitale, notamment les embouteillages, la pollution environnementale, les inondations, l’ordre urbain et la sécurité alimentaire.

Le secrétaire général Tô Lâm a mis en avant les progrès rapides et significatifs accomplis en matière de réaménagement du territoire et de mise en œuvre des projets d’infrastructures urbaines longtemps retardés, affirmant que ces changements témoignent du développement par Hanoi d’une gouvernance fondée sur la discipline et l’efficacité.

Il a noté que, malgré son vaste potentiel inexploité, Hanoï continue de faire face à des défis en matière de circulation, de gestion environnementale, d’efficacité de l’utilisation des ressources et de qualité de la gouvernance. Il a insisté sur la nécessité de consolider les progrès récents et de les traduire en résultats concrets et mesurables afin de répondre aux exigences de développement de la capitale et de contribuer à la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Le Vietnam se trouve à un tournant historique de son développement, dans lequel Hanoï joue un rôle particulièrement important, a-t-il déclaré, soulignant que la capitale ne peut pas se développer avec la mentalité d’une grande localité, mais doit être positionnée et gérée comme un pôle de développement national, jouant un rôle de premier plan dans la définition de nouveaux modèles et mentalités de développement.

Selon le leader du Parti, les succès de Hanoï dans des domaines tels que la gouvernance urbaine, l’aménagement du territoire, la circulation, la lutte contre la pollution et les inondations, la rigueur des investissements publics, la réforme administrative et la transformation numérique influenceront les approches et les pratiques des autres collectivités locales à travers le pays. Il a souligné que tout retard dans les progrès de Hanoi pourrait freiner le développement de l’ensemble du pays.

Photo : VNA/CVN

Intégrer la capitale à la stratégie nationale de développement

Le plan directeur centenaire de Hanoï doit incarner intelligence, responsabilité et ambition de développement, a-t-il déclaré, ajoutant que la planification actuelle façonnera la capitale pour les 50 à 100 prochaines années.

Il a globalement approuvé les grandes orientations du plan directeur et a mis l’accent sur sept principes clés : intégrer la capitale à la stratégie nationale de développement ; placer l’humain au cœur du dispositif, la qualité de vie étant le critère ultime ; concilier modernité et tradition, expansion et préservation ; planifier avec une vision à long terme et tournée vers l’avenir ; positionner Hanoi comme un pôle national de la créativité, du savoir et de l’innovation ; garantir la défense, la sécurité et la sûreté sociale ; et mener un processus de planification scientifique, démocratique, transparent et inclusif, exempt de tout intérêt personnel ou à court terme.

Concernant le développement institutionnel, il a salué les efforts proactifs de Hanoi dans la révision, l’évaluation et la proposition d’une nouvelle résolution du Politique relative à la construction et au développement de la ville. Cette résolution remplace la résolution N°15-NQ/TW du 5 mai 2022, qui fixait les orientations de développement jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, renforçant ainsi les fondements politiques de la ville. Il a également salué les amendements proposés à la loi sur la capitale, articulés autour de quatre grands axes et de 31 mécanismes politiques.

"La mise en place et le perfectionnement du cadre institutionnel du développement de Hanoi constituent une avancée majeure, essentielle à sa croissance et à sa qualité à long terme", a-t-il souligné. Il a fait remarquer que sans institutions adéquates, il ne peut y avoir de planification efficace, et que sans institutions performantes, il ne peut y avoir d’espace de développement exceptionnel.

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que les amendements actuels à la Loi sur la capitale doivent garantir le principe directeur suivant : "Un renforcement des pouvoirs, une décentralisation plus complète et une responsabilité accrue".

Rôle de moteur du développement de la région

L’amendement de la Loi sur la capitale n’incombe pas uniquement à Hanoi, mais est une responsabilité partagée par l’Assemblée nationale, le gouvernement et les ministères et secteurs concernés. Il s’agit de lever les obstacles juridiques et de garantir un système juridique cohérent et unifié, a-t-il déclaré.

Il a exhorté les instances centrales à soutenir Hanoï et à fournir à la ville l’espace juridique, les outils et l’autorité nécessaires pour qu’elle puisse pleinement jouer son rôle de moteur du développement de la région de la capitale et de l’ensemble du pays.

Le leader du Parti a demandé au Comité municipal du Parti et aux instances centrales de travailler en étroite coordination à la finalisation de ces documents clés, de soumettre une nouvelle résolution sur le développement de la capitale au Politburo pour promulgation, et de présenter à l’Assemblée nationale la nouvelle résolution N°15, la Loi sur la capitale amendée et le plan directeur de Hanoï.

Afin d’établir un nouveau modèle de croissance et des mesures permettant d’atteindre une croissance à deux chiffres, le secrétaire général Tô Lâm a demandé à Hanoï de mobiliser de nouveaux leviers et de maintenir son engagement en faveur d’une croissance à deux chiffres continue, avec un objectif immédiat d’au moins 11% de croissance en 2026.

Il a souligné que la réalisation de cet objectif ne dépend pas d’une expansion à tout prix, mais de la mise en place d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la productivité du travail grâce au savoir, à la science et à la technologie, à l’innovation, à la transformation numérique et à des ressources humaines hautement qualifiées.

Ce nouveau modèle de croissance de Hanoï doit être étroitement lié à une réforme institutionnelle, à une amélioration significative de l’environnement des affaires, à l’attraction et à la fidélisation des talents, à la création de pôles de croissance, d’espaces d’innovation et d’écosystèmes, générant ainsi une dynamique de développement durable.

Soutenant les mesures prises par Hanoï pour renforcer la décentralisation et s’attaquer à cinq problèmes majeurs - inondations, embouteillages, ordre urbain, pollution environnementale et sécurité alimentaire -, il a insisté sur la nécessité d’accorder à Hanoï une autonomie maximale afin qu’elle puisse agir sans attendre d’approbations à plusieurs niveaux.

Élargir les espaces d’interaction avec le delta du fleuve Rouge

D’après les rapports présentés lors de la séance de travail, le plan directeur de Hanoï prévoit d’élargir les espaces d’interaction avec le delta du fleuve Rouge, les régions moyennes et montagneuses du Nord, ainsi qu’avec l’agglomération de Hanoï. Au-delà de la planification régionale, il s’attachera à résoudre les problèmes de la ville liés aux transports et aux infrastructures urbaines, à la gestion urbaine et à l’environnement.

Concernant le développement socio-économique et une croissance à deux chiffres, la ville prévoit une approche coordonnée articulée autour de trois piliers : l’économie, l’environnement et la société. Pour la période 2026-2030, elle identifie la science et la technologie, l’innovation et l’économie numérique comme principaux moteurs de croissance. L’innovation technologique générera une nouvelle productivité économique grâce à quatre piliers : les institutions ; l’infrastructure numérique et les plateformes intelligentes ; une gouvernance efficace et un gouvernement numérique ; l’économie numérique et les nouveaux moteurs de croissance ; et la société numérique et le bien-être social.

Le développement reposera sur une approche intégrée liant culture, espace économique et population, tout en valorisant efficacement le patrimoine culturel et les paysages. Le tourisme, et plus particulièrement le tourisme culturel, constituera un secteur économique clé.

Une attention particulière sera également portée à l’amélioration du climat des affaires et des investissements ; à l’attraction des investissements ; au recours aux investissements publics pour stimuler les projets d’investissement privé et d’investissement direct étranger ; au développement du secteur privé ; à l’amélioration de l’efficacité des entreprises publiques ; et à la promotion des activités de production et commerciales.

La ville prévoit de générer de nouveaux moteurs de croissance grâce à son administration locale à deux niveaux, chaque commune et quartier élaborant des plans de développement économique pour exploiter pleinement le potentiel local et les avantages comparatifs, participer aux chaînes d’approvisionnement et aux partenariats de production et d’entreprise.

VNA/CVN