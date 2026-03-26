Hanoï : une soirée riche en émotions avec le ballet classique russe Casse-Noisette

Le soir du 25 mars, pour la première fois, les artistes du Russian State Ballet se sont produits aux côtés de l’Orchestre symphonique de Hanoï au théâtre Hô Guom. Ensemble, ils ont interprété le chef-d’œuvre classique Casse-Noisette (The Nutcracker), offrant au public de la capitale une soirée artistique riche en émotions, célébrant toute la grâce et la rigueur du ballet académique russe.

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Photo : VNA/CVN

Dès les premières scènes, la salle a été plongée dans une atmosphère féerique, portée par des décors somptueux et les mélodies emblématiques de Tchaïkovski, telles que la Danse de la Fée Dragée ou la Valse des Fleurs. Les spectateurs ont pu admirer des prouesses techniques remarquables, notamment lors des sauts et des pas de deux, exigeant une coordination parfaite et une grande finesse d’exécution.

Casse-Noisette, composé par Pyotr Ilyich Tchaïkovski et créé en 1892 à Saint-Pétersbourg, est inspiré du conte d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. L'œuvre suit l'aventure imaginaire d'un enfant, depuis un salon de Noël jusqu’à un royaume merveilleux. Dans cette version, les artistes russes ont transporté le public dans un univers coloré grâce à une mise en scène rigoureuse, des costumes luxueux et une maîtrise technique exemplaire, confirmant le statut de ce ballet comme symbole intemporel de l'art classique.

Fondé en 1981 et dirigé par Viatcheslav Gordeev, figure majeure du ballet au XXᵉ siècle, le Russian State Ballet est une institution de renom qui s’est produite dans plus de 40 pays. Ses spectacles font régulièrement appel à des solistes de haut niveau issus du Bolchoï, garantissant une précision technique remarquable alliée à une profonde expressivité artistique.

Cette visite marque le retour de la troupe au théâtre Hô Guom, après le succès retentissant du Lac des cygnes en avril 2025. À travers cette nouvelle tournée, les échanges culturels entre les deux pays se poursuivent. Après Casse-Noisette, les artistes présenteront, les 26 et 27 mars, le ballet Roméo et Juliette. Adaptée de l’œuvre de William Shakespeare sur la musique dramatique de Sergueï Prokofiev, cette pièce conjugue tragédie amoureuse et intensité chorégraphique.

Ces représentations de haut niveau, où les standards du ballet russe sont célébrés, contribuent ainsi à enrichir la vie artistique hanoïenne.

VNA/CVN