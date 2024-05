Pour la première fois, la commémoration des rois Hùng a eu lieu en R. de Corée

L'événement a été organisé par l'Association d’échanges culturels et économiques République de Corée - Vietnam (KOVECA), l’Association de liaison avec les Vietnamiens résidant à l’étranger (ALOV) et l’administration de l’arrondissement de Seocho-gu à Séoul.

Lors de l'événement, au nom de l'ambassade du Vietnam, le ministre conseiller Nguyên Viêt Anh a apprécié les efforts de l'ALOV et de la KOVECA dans l'organisation de la commémoration. Il a émis l'espoir que la célébration de la commémoration des rois Hùng en République de Corée devienne un événement annuel, attirant un plus grand nombre de membres de la communauté vietnamienne travaillant ou étudiant dans ce pays.

De son côté, Kwon Seong-taek, vice-président de KOVECA, a déclaré que cette commémoration était également une occasion pour les descendants des Vietnamiens nés en République de Corée de se souvenir de leurs racines et d'aider les Sud-coréens à mieux comprendre la culture vietnamienne.

Dans le cadre de l'événement, outre le rituel d'offrande d'encens aux rois fondateurs Hùng, les participants ont eu l’occasion de découvrir des traits artistiques et culturels vietnamiens et sud-coréens via des représentations d'instruments de musique traditionnels vietnamiens, de déguster des spécialités culinaires vietnamiennes et de contempler un défilé de hanbok, l'habit traditionnel coréen.

VNA/CVN