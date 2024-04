Les Vietnamiens en Russie commémorent les rois Hùng

>> Les Vietnamiens glorifient leurs rois fondateurs Hùng

>> Une exposition à Hanoï marque la Journée de commémoration des rois Hùng

>> La Fête des temples des rois Hùng célébrée en Thaïlande et en Israël

Photo : VNA/CVN

L'événement organisé au Complexe multifonctionnel Hanoï - Moscou (Incentra) dans la capitale russe a vu la participation de représentants de l'ambassade du Vietnam en Russie, d'agences, d'associations et de Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant à Moscou. Les participants ont solennellement offert de l'encens et des offrandes traditionnelles aux rois Hùng.

Le vice-président permanent de l'Association des Vietnamiens en Russie, Trân Phu Thuân, a affirmé que la Fête de commémoration des Rois Hùng, qui tombe le dixième jour du troisième mois lunaire, soit le 18 avril de cette année, était une grande célébration des citoyens vietnamiens, en particulier ceux qui vivent à l'étranger car ils peuvent ensemble exprimer leur gratitude aux ancêtres et consolider la solidarité nationale.

Le culte des rois Hùng, étroitement lié à la tradition du culte des ancêtres du peuple vietnamien, a été officiellement reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2012.

VNA/CVN