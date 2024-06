Le président remet les décisions de nomination à un nouveau vice-PM et au ministre de la Police

Le président Tô Lâm a présidé jeudi 6 juin une cérémonie pour annoncer et présenter les décisions de nomination d'un nouveau vice-Premier ministre et du ministre de la Police pour le mandat 2021-2026.

>> L’Assemblée nationale examine et décide le travail du personnel

Photo : VNA/CVN

Avec l'autorisation du président, le président du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai a annoncé les décisions du Président concernant la nomination de Lê Thành Long au poste de vice-Premier ministre et du général de corps d’armée Luong Tam Quang au poste de ministre de la Police.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants du Parti et de l'État ont présenté des fleurs pour féliciter Lê Thành Long et Luong Tam Quang.

Photo : VNA/CVN

S'adressant à la cérémonie, le président Tô Lâm a félicité les responsables, affirmant que cette nomination démontrait la confiance et l'intérêt du Parti, de l'État et du peuple envers le gouvernement, le secteur judiciaire et les forces de sécurité publique, ainsi que leur reconnaissance des efforts de Lê Thành Long et les contributions de Luong Tam Quang au cours des dernières années.

Soulignant les avantages et les défis de la construction et de la défense, le président a demandé aux responsables de perpétuer la tradition révolutionnaire, de rester absolument fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, de continuer à étudier et à suivre la pensée, la moralité et le style de vie du Président Hô Chi Minh, et d’essayer d'accomplir de manière excellente toutes les tâches assignées.

VNA/CVN