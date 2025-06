Le nouveau gouvernement portugais prête serment

>> Nouvelles élections au Portugal, la droite au pouvoir favorite

>> Les Portugais rappelés aux urnes, la droite au pouvoir favorite

>> Portugal : l'Alliance démocratique remporte les élections sans obtenir la majorité

Photo : REUTERS/VNA/CVN

Les 16 ministres du nouveau cabinet ont également prêté serment lors de la cérémonie d'investiture.

Par rapport à l'administration précédente, la grande majorité des ministres clés ont conservé leur poste. Le nombre de ministères a été ramené de 17 à 16, le ministère de l'Économie ayant été fusionné avec le ministère de la Cohésion territoriale, et le ministère de la Culture ayant été fusionné avec l'ancien ministère de la Jeunesse et de la modernisation pour former le nouveau ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Le changement le plus notable est la création d'un nouveau ministère de la Réforme de l'État. Goncalo Matias a été nommé à la fois ministre adjoint au Premier ministre et ministre de la Réforme de l'État.

Lors de la réunion du conseil national du PSD la semaine dernière, M. Montenegro a décrit la "modernisation de l'administration publique" comme la "pierre angulaire" du programme politique du prochain gouvernement.

Le nouveau cabinet a prêté serment 18 jours seulement après les élections, ce qui représente la formation la plus rapide d'un cabinet sous la présidence de Marcelo Rebelo de Sousa.

Xinhua/VNA/CVN